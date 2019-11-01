ETÜ’de “PAX Programı” Tayvan etkinlik günü

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Tayvan Ulusal Chung Hsing Üniversitesi Akademik Değişim Programı (PAX) etkinlik günü düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak; uluslararası eğitimin öneminden bahsederek Uzakdoğu ülkelerinin özellikle de Tayvan’ın eğitim standartları ve teknolojik düzeyi açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu, Erzurum Teknik Üniversitesi ve National Chung Hsing Üniversitesi arasında "Akademik Öğrenci Değişim Programı" anlaşması imzaladıklarını ve bu kapsamda 4 yılda 5 öğrenciyi National Chung Hsing Üniversitesi’ne exchange öğrencisi olarak gönderdiklerini ve bu programın daha etkin kullanılabilmesi, kişilere tanıtılması adına üniversite olarak" Tayvan Etkinlik Günü" düzenlediklerini belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın Tayvan Türkiye Büyükelçisine ve yardımcısına katkılarından dolayı teşekkür etmesiyle başlayan program, kürsüye geçen Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Bezirganoğlu'nun Nchu tanıtımı yapmasıyla devam etti.

Programda; PAX programı kapsamında Tayvan’a giden Arş. Gör Hasan Güneş Pax tecrübelerini paylaşarak yeni gidecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Tayvan Türkiye temsilcisi Yaser Tai Hsiang CHENG'in Türkiyede Tayvan çalısmaları hakkında bilgi vererek gelecekte bu ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini bu konuda destek beklediklerini belirtmesinin ardından Wei zhu CHEN ise yaptığı sunumla Tayvan'da öğrencilere sağlanan hükümet bursundan bahsederek bu bursdan ETÜ öğrencilerin yararlanmasını istediğini ifade etti.

Programın bitiminde sunulan hediye takdimlerinin ardından Tayvan çay tanıtımı da yapılarak program sonlandırıldı.

ERZURUM 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:12

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