Narman’da buzağı ölümlerinin engellenmesi için çalışma başlatıldı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile “Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi Projesi” başladı.

Hayvan Hastanesi’nde buzağıların bu proje kapsamında muayene ve tedavileri için buzağılar Erzurum İl sınırlarında faaliyet gösteren işletmelere kayıtlı olması gerekiyor.

Proje kapsamında Hastanede; Klinik muayeneler, Cerrahi müdahaleler, Hematolojik ve biyokimyasal analizler, Laboratuvar analizleri, Ultrasonografi ve radyografi gibi işlemler yapıldığı, teşhis ve tedavi kapsamında kullanılan sarf malzeme giderleri proje bütçesinden karşılanacak.

ERZURUM 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:12

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