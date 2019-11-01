Diş tellerinde şeffaf plak fark oluşturuyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş tellerinde şeffaf plağın fark oluşturduğunu söyledi.

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Tel tedavisi dediğimizde akla ilk gelen şey diş telleri ve metal braketler. Günümüzde tel tedavisi artık şeffaf plaklar ile yapılmaktadır. Görsel olarak neredeyse hiç görünmeyen şeffaf plaklar ile tedavi edilmesi mümkün olan tel tedavisi yöntemi oldukça yaygın bir tedavi seçeneğidir. Her ay hekim kontrolüne giderek şeffaf plaklar değiştirilir ve tedavi sonunda düzgün dişlere sahip olursunuz. Şeffaf Plaklar diğer geleneksel tel tedavileri gibi aynı etkiye sahip ve dişlerinizi aynı şekilde düzeltir. Seçiminizi doğru yapın, diş hekimi seçmek zordur” dedi.

Ortodonti tedavisinin klasik metotlarında braket de denilen metal görünümlü apareylere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uzunpınar, “Estetik ihtiyaçlar göz önüne alındığında şeffaf plak ile ortodonti tedavisi de denilen metotlar günümüzde yaygınlaşmaktadır. Her ne kadar metal görünümlü tellerin ve braketlerin şeffaf görünümlü olanları kullanılmaya başlansa bile estetik açıdan ihtiyaçlara yeterli cevap verilememektedir” açıklamalarda bulundu.

ERZURUM 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:12

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