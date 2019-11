Burun estetiği ile özgüven yerine geliyor

Op.Dr. Esra Bilgen, burun estetiği ile kişilerde özgüvenin yerine geldiğini söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Bilgen, “Yüz hatlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri burnun şeklidir. Yüzün mizacı ve görünümünde burun şekli önemli bir yer tutar. İnsan yüzünün en dikkat çeken karakteristik organlarından biri olan burunun yapısındaki en küçük değişiklik dahi büyük etkiler oluşturur. Yapısal olarak ideal şekle ulaşmak amacıyla burun estetiği ameliyatlarında açık ya da kapalı rhinoplasti ameliyat tekniklerinden biri uygulanır. Dikkatli ve özenli bir cerrahi müdahale ile değişebilecek dış görünüm sayesinde hem sağlık sorunlarınızdan hem de görsel şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz” dedi.

Op.Dr. Bilgen, estetik burun estetiği ameliyatlarında kullanılan teknik yöntemleri şöyle sıraladı:

“1 Açık rinopilasti: Özellikle burun kıkırdak dokusundaki eğrilikler, şekil bozuklukları, ileri derece kemik kaymalar, kemer varlığı ve hatta ilk ameliyatın başarısızlıkla sonuçlandığı durumlarda açık rinoplasti yöntem tercih edilir. Burnun yapısal sorunlarını net bir şekilde tespit edebilen ve revizyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirilen yöntem ile burundaki fonksiyonel sorunlar da giderilir. Açık rinopilasti ameliyatında burnun ters V şeklinde kesilmesi ile tüm kıkırdak dokusunun ve kemiklerinin simetrisine direkt görüş alanı sağlanarak daha net ulaşılır.

2 Kapalı rinoplasti: Burun deliklerinin içinden uygulanan burun estetiği yönteminde kesi yapılmaz ve dolayısıyla herhangi bir dikiş izine de rastlanmaz. İyileşme süreci açık rinoplasti yöntemine göre daha kısa olan kapalı rinoplasti teknikte cilt ve yumuşak doku çok az hasar görür. Burun kemeri, burun ucu kaldırma, burun kanatları gibi her türlü sorunda tercih edilebilir.”

Günümüzde pek çok estetik ameliyat için olduğu kadar burun estetiği ameliyatlarında da lokal anestezinin kullanılabildiğini ifade eden Op.Dr. Bilgen, “Burun ve çevresinin uyuşturulması ile bölgedeki işlemler hissedilmeden estetik gerçekleştirilebilir. Burun kemiği eğriliği, burun kemiği törpüleme, burun ucu kaldırma gibi tüm işlemler için genel yerine lokal uyuşturma tercih edilebilir. Anestezi veya kesi işlemine tabi olmadan enjeksiyonla yapılan burun dolgusu ve burun ucu botoksu gibi işlemler ameliyatsız burun estetiği işlemleri arasına girer. Normal şartlarda ameliyatsız burun estetiği ya da şekle müdahale söz konusu değildir. Sadece daha acısız yöntemlerle ideal burun şekline ulaşmak amacıyla kısa sürede burun dolgusu ve burun detoksu işlemleri gerçekleştirilebilir. Özellikle ameliyat olmaktan çekinen hastaların talebi olan dolgu estetiği işlemi en fazla 40 dakika süren ve sadece iğne ile gerçekleşen bir yöntemdir. Genel anesteziden kaçınan hastaların tercih ettiği burun ucu kaldırma estetiği, lokal uyuşturma sağlanarak kısa süre içerisinde gerçekleştirilir. Özellikle düşük burun ucuna sahip, burun ucu şeklinden ve boyutundan rahatsız olanlar sadece burun ucu kaldırma estetiği talep edebilir. İdeal bir burun şeklinden bahsetmek mümkün değildir, daha ziyade her yüz şekline uygun ideal bir burun şekli söz konusudur. Bu nedenle burun estetiği ameliyatlarında kişinin yüzü, boyutu ve karakteristiği göz önüne alınarak özgün bir burun tasarımı gerçekleştirilir. Genellikle burun şeklinin ideal olması için kişinin üst dudak ve çene ucu hizası ile uyumlu olmasına dikkat edilir. Estetik burun ameliyatı öncesinde bireyin devam eden bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmaması gerekir. Sinüzit gibi devamlılığı bulunan hastalıklarda ise sinüzit ameliyatının ardından estetik talep edilmesi önerilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaması, makyaj yapılmaması, sigara içilmesi ameliyata engel olacağı için dikkat edilmesinde fayda vardır. Kadınlar için regl dönemleri estetik için problem olmasa da burun ameliyatı sonrası ödemi artırabileceği için cerrahi işlemler önerilmez. Ameliyat sonrasında hijyen oldukça önemlidir, dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu.

Genel olarak burun kemiği ameliyatının ve burun düzeltme gibi estetik ameliyatların bir mevsiminin olmadığını kaydeden Op.Dr. Bilgen, “İhtiyaç duyulan her zaman yapılabilir fakat aşırı sıcakların olumsuz etkileri nedeni ile yaz mevsimi özellikle dikkat edilmesi gereken mevsimdir. Burun estetiği, şekillendirme işlemine göre 40 dakikadan 3 saate kadar uzayabilir. Estetik ameliyatlar en ideal görüntüye ulaşma amacı güttüğü için ameliyat sonrasında belirgin bir iz söz konusu değildir. Burun içinden veya burun deliklerinden gerçekleştirilen işlemler sonucunda burnun sadece iç kısımda çok hafif bir iz kalması ihtimali vardır. Bu ihtimal de kişinin yara iyileşme sürecine göre değişiklik gösterir. Ameliyatlarda işlemler ince hesaplarla ve detaylarla yapıldığı için kanama olması beklenmeyen bir durumdur. Zira kanama işlemleri cerrahi işlemleri de zora sokacağı için kanamaların ihtimal vermediği burun kıkırdak zarı veya kemik zarının altından yapılan işlemler tercih edilir Estetik işlem sonrasında mutlaka morarma olacak diye bir beklenti yoktur. Hastanın hassasiyetine ve ameliyat şekline göre değişen morarma ve ödem, bir hafta sonrasına kadar azalmaya başlarken tamamen iyileşme süreci yaklaşık üç ayı bulur. Burun ameliyatlarında geçici koku sorunları oluşabilir. Fakat koku alma kaybı daha çok burun kemiği ile ilgili işlemler gerçekleştiren hastalarda meydana gelir. Sinir dokuları baskılandığı için kısa süreli olarak koku almayı sağlayan mukoza ödemi atana kadar sorun devam edebilir. Estetik ameliyat sonrasında şişliklerin inmesine bağlı olarak koku alma duyusu da eski haline döner” açıklamalarında bulundu.

