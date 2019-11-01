İranlı Buz Hokeyciler Erzurum’da kamp yaptı

Aralarında İran Milli Takımı sporcularının da bulunduğu İranlı buz hokeyciler, Erzurum’da dört günlük bir kamp yaptı.

Yaz aylarında futbol ve atletim gibi branşların yanı sıra bireysel ve diğer takım sporcularına da yüksek irtifa kampları için ev sahipliği yapan Erzurum’un buz tesisleri de yerli ve yabancı sporcuların kamp için ilk tercih ettikleri yerlerden biri oluyor.

Tam Olimpik Yüzme Havuzu’na yabancı sporcuların akın ettiği gibi, short track ve curling sporu içinde yabancı ülkeler Erzurum’a gelerek kamp çalışmaları yaparken, Türk Milli takımları ile ikili kamp ve müsabakalar gerçekleştiriyor.

Aralarında İran Buz Hokeyi Milli Takımı Sporcularının da bulunduğu İranlı Buz hokeyciler, gezi için geldikleri Erzurum’da dört günlük bir buz hokeyi kampı yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Buz Hokeyi Antrenörlerinden İkram Çintimar’ın da nezaret ettiği antrenmanlarda İranlı sporcular, dört gün süreyle 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda kamp yaptı.

TAŞKESENLİGİL ZİYARET ETTİ

İranlı buz hokeycilerin son antrenmanını izleyen ve sporcularla sohbet eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İranlı sporcuların kendi tesislerinde antrenman yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İranlıları daha geniş katılımla sporcu kafilesi ile Erzurum’a beklediklerini ifade eden Taşkesenligil, “Erzurum yüksek irtifa merkezi, Avrupa’da bile eşine ender rastlanır buz salonlarımıza dünyanın her yerinden kamp ve müsabaka için sporcular bekliyoruz” dedi.

Ziyarette Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz da yer aldı. Yılmaz’ın yanı sıra 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu Tesis Amiri Selami Kızılkaya ile antrenör İkram Çintimar, sabah yapılan çalışmanın ardından İran kafilesini ülkesine uğurladı.

ERZURUM 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:12

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