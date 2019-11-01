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‘Tüm yönleriyle Velayet’ konusu, Atatürk Üniversitesi’nde, Kadem ile ele alındı

İHA

"Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu" için, Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için çalışmalarını ortaya koydu.

‘Tüm yönleriyle Velayet’ konusu, Atatürk Üniversitesi’nde, Kadem ile ele alındı

“Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu” için, Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için çalışmalarını ortaya koydu.
3 oturum olarak süren sempozyumun açılış paneli, Saliha Gümrükçüoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti.
Panelde Prof. Dr. Şevket Topal, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Prof. Dr. Mevlüt Özben, Av. Derya Yanık sunum yaptı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)ve Atatürk Üniversitesi, Vesayet sempozyumu düzenledi. Sempozyum’a Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Ömer Çomaklı, KADEM Başkanı Dr. Saliha Gümrükçüoğlu, KADEM Erzurum İl temsilcisi Avukat Fatime Alkan, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
‘Gümrükçüoğlu ilk defa Erzurum’a geldi’
KADEM Erzurum İl temsilcisi Avukat Fatime Alkan, “Velayet ile ilgili önemine binaen Başkanımız Saliha Gümrükçüoğlu ilk defa Erzurum’a defa geldi. Kamu yararına bir sivil toplum kuruluşu, bizim çalışma alanımız kadın ve aile, 4,5 yıldır Erzurum’da çok önemli çalışmalar yapmaktayız. Büyükşehir’in bünyesindeki ESMEK, Halk Eğitim Merkezlerindeki kadınlarımız, eğitim çalışmalarımız, İŞKUR ile düzenlediğimiz kurslarımız, seminerlerimiz ve sevgi evlerindeki çocuklarımız için yaptıklarımız aslında Güçlü aile, güçlü kadın, güçlü toplum için yapılan işler. Çocuklar geleceğimiz, göz nurumuz, yetişkinler için elimizden gelen ne ise onu yapacağız. Fiziken ve ruhen sağlıklı bireyler, sağlıklı çocukla, sağlıklı anne babadan geçer” dedi.
‘Aile yapımızın korunması ve güçlenmesi adına’
Kadem Başkanı Saliha Gümrükçüoğlu, “Kadem, kadının insanlık onurun temsil etmek üzere savunuculuk yapmayı kendine misyon edilmiş bir sivil toplum kuruluşudur. STK olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana, Aile bireylerinin güçlendirilmesi ve kültürel değerlerimizin güçlenmesi için katkılar sağlıyoruz. Kadınların ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve sorunlarına dikkat çekmek amacıyla, kültürel birikim ve geleceklerimizden ilham alarak alternatif bir söylem ileterek hazırladığımız kadın araştırmalarımız var. Her yıl farklı temalarda Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılım sağlanan, toplumsal cinsiyet adaleti kongreleri düzenliyoruz. Kadın ve yoksulluk, kadın ve aile, boşanma, demografik dönüşüm gibi temalarımızı adalet çerçevesinde işliyoruz. Bir sonraki temamızda ebeveynliği tartışacağız, çağrıya çıktık. İki yılda bir adalet zirvesi düzenliyoruz. Tüm dünyadaki kadınların ortak sorunlarını tartışıp çözüm arıyoruz.
Velayet konusunu gündeme aldık. Çocukların hak ve hürriyetlerinin korunmasının yansıra, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı yetişmeleri, adalet ve merhameti önceleyen ebeveynlerin gözetimi altında ancak olabilir. Çocukların gelişme sürecinde, uygun ortamlarda bulunmaları ve haklarının güvence altına alınması, sağlıklı birey olarak toplumda yer almalarının birinci şartıdır. Hak ve menfaatlerinin korunması yansıra olası tehditlere karşı tedbirlerin alınması gerekir. Dolayısıyla Velayet konusunu, aile yapımızın korunması ve güçlenmesi adına da bu sempozyumu değerlendiriyorum. ‘Geleceğe iş başı’ projesi adı altındaki eğitimimizle çeşitli nedenlerle ailelerinden uzak olmak zorunda kalan kızlarımıza destek veriyoruz. Savaşta en çok mağdur olan kadınlar ve çocuklarımız için yani Suriyeli mülteciler için de, Eşini kaybetmiş ve çocuklarına kendi bakmak zorunda olan kadınlarımıza katkılar sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Atatürk Üniversitesi Rektör Ömer Çomaklı, “Geleceğe yapılan yatırımların en kıymetlisi düzgün bireyler yetiştirmenin temeli ailedir. Anne baba ile ilişkiler tarihimiz boyunca, bireysel anlamda ve toplum nezdinde çok kıymetli bulunmuştur. Tarihsel ve toplumsal olarak çok kıymetli bir değişim ve gelişim gösteren Velayet hakkı ve düzenlemesi, özel anlamıyla anne babayı geniş anlamda toplumu ilgilendirmektedir” sözlerini kaydetti.
‘İcra ile çocuk teslimi yapılıyor’
Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, “Çocuklarımızın maddi, manevi gelişimi, toplum açısından çok önemli, Sağlıklı bir manevi ve zihinsel gelişimi sağlanması bağlamında olumlu davranışlar kazandırılarak terbiyeli ve ahlaklı bir birey yetiştirmek önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması ebeveynlerin sorumluluğu dahilinde olan konular, ancak sorumluluk sahibi bireylerin ile mümkündür. Sorumsuz ebeveynlere bırakılmayacak kadar da önemli hususlardır. Diğer bir önemli hususlardan olan konu ise çocuk teslimi konusudur. Dramatik görüntülerle kamuya yansıyan, Mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyen eşler, icra ile çocuk teslimine başvuruyor. Değişik konu ve başlıklar ile değerlendirilecek Velayet sempozyumunda, aile yaşantımıza ve toplumumuza katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
‘Evlilik okulu kuracağız, eğitimler vereceğiz’
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise “Çelişki nerede, Her toplumun bir medeniyet anlayışı var. Bize de toplum olarak, 200 yıldan beri bize dayatılan batılı olma anlayışı var. Öyle değerler vardır ki bir medeniyet diğerini asla kabul etmez. Yaşanan sıkıntı aslında burada, bizler gençlerimize nasıl bir eş anlayışının olması gerektiğini okullarda vermemiz gerekiyor. Evlilikler, birbirlerini tanımadan yapılıyor ve kısa sürüyor. Biz birbirimize ilgi göstermeliyiz. Çocuklarımıza en çok evlilikle ilgili Peygamberimizin, Hz. Aişe’ye nasıl davrandığını öğretmemiz lazım. Okullarda bu anlayışı vermemiz gerekiyor. Evlilik okulunu kuracağız. Toplumumuzu eğiteceğiz. Değerlerimizi toplumumuza enjekte edeceğiz. Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimet evlattır. Evliliğe karar verme aşamasında ailelerinizle istişare yapın, kültürünüzü adetlerinizi iyi araştırın” şeklinde konuştu.
3 oturum olarak gün boyu süren Velayet Sempozyumu, açılış paneli Saliha Gümrükçüoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde Prof. Dr. Şevket Topal, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Prof. Dr. Mevlüt Özben, Av. Derya Yanık sunumlar yaptı.
Prof. Dr. Şevket Topal, “Velayet ve vesayet kavramlarının bazı durumlarda iç içe olduğunu veya karıştığını vurguladı. Velayet, akrabalık ilişkileri ile alakalıyken, vesayet bir başka kanuni temsilci yoluyla yapılan, mali haklar ve şahsi haklar ile alakalı olduğu söyledi.
Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ise Birleşmiş milletle çocuk haklarına dair sözleşmeden bahsetti. Çocuğun doğum sonrası kadar, doğum öncesi hakların da olduğunu belirtti. Kök, “Adli tıp açısından bulunmuş çocuklar var. Velayeti şöyle algılıyoruz, soy bağının özel bir durumu olarak algılıyoruz. Soy bağını incelememiz gerekir. Soy bağında çocuğun annesi, onu doğurandır. Ancak, ülkemizde şuan olmayan taşıyıcı annelik konusu da mevcut. Bebeğinizi istediğiniz cinsiyette bile yaptırabiliyorsunuz. Etik açıdan velayeti nasıl oluşturacağımız konusu ortaya çıkıyor. Soy bağında, Biyolojik olarak DNA parmak izi ile babanın kim olduğu bulunabiliyor” dedi Ahmet Nezih Kök, soy bağını geniş anlamda ele alırken, çocuğun, rahime düşme ve fetüs halindeki haklarını da alt başlıklarla açıkladı.
Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumunun ilk oturumunda, Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre Yardımcı, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Ercoşkun Şenol, Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Üstün ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Açıkgöz; ikinci oturumunda , Gülhan İçen, Farma Akdağ, Cansu Yılmaz, Doç. Dr. İsmail Seçer, Velayet sürecinin çocuklar üzerindeki psikolojik yankıyı anlatması üzerine Dr. Öğr. Üyesi Hicran Doğru, Dr. Öğr. Üyesi Sevim Karaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güngör ve Uzm. Psikolog Binay Bilge Annak konuştu.
3’üncü ve son oturumda ise, İslam hukuku üzerinde ve tez analizleri çalışmalarını Doç. Dr. Halide Arslan, Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Genç, Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül Boğar ve Dr. Tuba Işık yer aldı.

ERZURUM

01 Kasım 2019 Cuma

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