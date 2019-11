Üniversite-STK iş birliğine bir yenisi daha eklendi

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ortaklığında düzenlenen “Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu” Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Sempozyuma, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, KADEM Erzurum Temsilcisi Av. Fatime Alkan ile şube müdürleri, daire başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“AnneBaba Rakip Değil Refiktir”

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan KADEM Erzurum Temsilcisi Av. Fatime Alkan, kadın ve erkeğin insan yaşamındaki huzur ve mutluluğu için elzem olan aileyi ayakta tutan, birbirinin dostu ve yardımcısı, birbirinin rakibi değil refiki olan iki insan olduğunu ifade etti. “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, onların fiziken ve ruhen sağlıklı ve güçlü kişiler olması, sağlıklı ve güçlü ailelerle ancak mümkündür” diyen Alkan, düzenlenen sempozyumun velayet meselesine çözüm önerileri sunacağının altını çizdi.

“Esas Olan, Her Hal ve Şartta Çocukların Menfaatlerini Korumaktır”

Bu önemli çalışmanın âlimleri ve medreseleri ile bilinen, kadim şehrimiz Erzurum’da gerçekleşiyor olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek konuşmasına başlayan KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise KADEM’in kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapmayı kendine misyon edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, bir STK olarak kurulduğu ilk günden bu yana, kadınların hayatına dair farkındalık oluşturmaya çalıştığını, özellikle kadınaile ve sosyal hayat bağlamında öne çıkan meselelerin çözümünde noktasında çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu: “Ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren söylemler inşa ediyor, kültürel değerlerimizin yalnızca korunması gereken nostaljik bir miras olmadığını, hayatımızda ne kadar etkin ve güncel bir role sahip olduğunu hatırlatıyoruz. Bugün de bir başka önemli başlık olan velayet konusunu gündemimize aldık. Çünkü biliyoruz ki, çocukların, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir şekilde yetişmeleri, adalet ve merhameti önceleyen ebeveynlerin gözetimi altında mümkün olabilir. Nitekim çocukların büyüme ve gelişme süreçlerinde, kendilerine uygun ortamlarda bulunmaları ve haklarının güvence altına alınması, sağlıklı bireyler olarak toplumda yer almalarının birinci şartıdır.

Bu bağlamda esas olan, her hal ve şartta çocukların hak ve menfaatlerini korumanın yanında olası tehditlere karşı da gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Dolayısıyla bugün, pek çok alt başlığı da içeren velayet konusunu gündemimize taşıyor olmayı, aile yapımımızın korunması ve güçlenmesi adına da çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocukların Maddi ve Manevi Gelişimi Sağlıklı Bir Şekilde İnşa Edilmelidir”

Hazırunu selamlayarak konuşmasına başlayan Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, çocukların gerek maddi gerekse manevi gelişiminin sağlıklı bir şekilde inşa edilmesinin o milletin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Sağlıklı bir manevi ve zihinsel gelişimin sürdürülebilmesine yönelik tedbirlerin alınması bağlamında çocuğun oyun, eğlence ve diğer sosyal etkinliklere katılımının sağlanması, olumlu davranışlar kazandırılarak geleneğine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yardımcısı Köroğlu, bu durumun ancak sorumluluk sahibi ebeveynler tarafından yerine getirilebileceğini aktardı.

“Velayet Düzenlemesi Geniş Anlamıyla Toplumsal Yapıyı İlgilendiriyor”

Tarih boyunca aile mefhumunun, hem bireysel anlamda hem de toplum nezdinde kıymet bulduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, geleceğe yapılan yatırımın en kıymetlisinin, düzgün nesillerin kaynağı olan aile birliği olduğuna dikkat çekti.

Tarihsel ve toplumsal olarak sürekli bir değişim ve gelişim gösteren konular arasında yer alan velayet hakkı ve düzenlemesinin çocuk açısından büyük bir öneme sahip olmakla beraber özel anlamıyla anne babayı ama en geniş anlamıyla toplumsal yapıyı ilgilendirdiğini söyleyen Rektör Çomaklı, konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi: "Günümüz dinamikleri açısından konuya bakıldığında değişen aile yapısı ve toplumsal ilişkiler birbirine bağlı, birbirini etkileyen ve aslında birbirinden ayrılmaz bir bütünlük göstermektedir. Bütün bu birbiri içine geçmiş ilişkiler ve sorumluluklar bağlamında velayet sempozyumu ile velayet kavramı; disiplinler arası bir bakış açısıyla sosyal bilimlerin bütün dallarına hitap edebilmektedir. Toplumumuzu temelden ilgilendiren böyle bir meselede KADEM ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu sempozyumun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“Türk Aile Yapısı, Başka Toplumlar ile Mukayese Edilemeyecek Kadar Sağlamdır”

Anlam ve önemi itibariyle büyük önem taşıyan bu sempozyuma katılmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ailenin mutlu ve huzurlu olması, toplumun da mutlu ve huzurlu olması anlamına geldiğini; “en küçük sosyal birim” diye tanımlanan ailenin, aslında çok büyük bir işleve sahip olduğu söyledi.

Sosyal, kültürel, ekonomik ve dahası toplumsal değişim süreçlerinden her müessese gibi, aile yapısının da ister istemez etkilendiği değerlendirmesinde bulunan Başkan Sekmen: “Fakat şöyle de bir gerçek var ki; bu değişim ve etkileşim sürecine rağmen; Türk aile yapısı, batılı toplumlardaki aile yapısı ile mukayese edilemeyecek kadar sağlamdır. Çünkü bizim toplumumuzda aile yapısını her türlü dejenerasyona karşı dirençli hale getiren dini, sosyal, kültürel ve geleneksel değerlerimiz vardır.

“Çocuk Gelecektir, Çocuk Yarınlarımızdır”

Elbette hiçbirimiz hiçbir evliliğin son bulmasını istemeyiz, ancak şartlar bunu bazen kaçınılmaz hale getirebiliyor ve bu süreçten ne yazık ki en çok da çocuklar olumsuz etkileniyor. Gayet tabii çiftler boşanabilir, ayrılabilir, evlilik sözleşmesi sona da erdirilebilir. Ama unutulmaması gereken bir nokta var ki; o da anne ve babalığın ömür boyu devam edeceğidir. Çünkü hiçbir annebaba çocuğundan uzakta kalamaz ve çocuğundan vazgeçemez. Önemli olan bu süreçte atılması gereken en doğru adımları atabilmektir. Yani velayet sürecini en doğru biçimde yönetebilmek ve yine tarafların tamamının bu süreç sonunda mağduriyetlerini önlemek; herkesin ve hepimizin önceliği olmalıdır. Çünkü çocuk gelecektir. Çocuk yarınlarımızdır” diye konuştu.

Aile hayatındaki samimiyetin, fedakârlığın, bağlılık ve sadakatin, Allah ve ahiret inancıyla kuvvetleneceğini hatırlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Sırtımıza kul ve evlat hakkını yüklemeyelim. Birbirimize zaman ayıralım, birbirimizi sevelim, sayalım. Muhabbeti ve samimiyeti elden bırakmayalım. İşte bu duygu ve düşüncelerle sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlayıp, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.”

Konuşmaların ardından Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu moderatörlüğünde; Prof. Dr. Şevket Topal, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Prof. Dr. Mevlüt Özben ve Av. Derya Yanık’ın katılımlarıyla devam etti.

