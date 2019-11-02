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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eksik dişler gülüşü engelliyor

İHA

Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, eksik dişlerin gülüşü engellediğini söyledi.

Eksik dişler gülüşü engelliyor

Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, eksik dişlerin gülüşü engellediğini söyledi.
Hastaları tarafından diş eksikliğinin tedavisinin iki yolunun “Dişleri Kestirmek mi? İmplant mı?” şeklinde ifade ettiğini belirten Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, “Çeşitli sebeplerden ötürü kaybedilen dişlerin tamamlanmasının bir yolu yıllardır kullanılan Kuron Köprü Protezlerdir. Hastalarımdan en çok duyduğum cümlelerin başında geliyor. Diş eksikliğinin köprü prensibi ile tedavisinin yapılması biyomekanik kurallara uygun protezlerden geçiyor” diye konuştu.
Biyo kelimesinin insanı yani canlıyı ifade etiğini dile getiren Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, “Mekanik ise devinimi ifade edecektir. Biz diş hekimleri hastaların ağzında inşaat mühendisi tavrımızı ilgili bölgeye biyolojik köprüler yaparak gösteririz. Ağız içerisinde kurulan bu diş üstü veya implant üstü köprüler aynı inşaat mühendisliğinde kullanıldığı gibi moment, denge, çekme gibi mekanik ve dinamik kurallar gözetilerek yapılır.
Diş hekimleri insan vücudunun biyolojik sınırlarını aşmayan ve mekanik kurallara uygun restorasyonlar yaptıkları için sanılanın aksine dişleri kestirmek zararlı bir uygulama değildir.
Diş eksikliğinin en güncel tedavi yöntemi implant üstü protezler olmakla beraber, dişlerimiz restore edilerek yani kesilerek yapılan köprüler implant uygulamasının deva olmadığı durumlarda halen yaygın olarak kullanılır” dedi.
Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, “Hasta Ne Yapmalı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi; “Hastalar hekimlerine güvenmelidir. Her insan kedine özgü olduğu gibi her ağız ve çene de farklılık gösterir. Bu bağlamda hastaya en uygun tedaviyi seçmek hekimin görevidir.”

ERZURUM

02 Kasım 2019 Cumartesi

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