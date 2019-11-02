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Cinsel istismar sanığı 10 yıl sonra cezaevinde

DHA

ERZURUM'da 3 yıl boyunca çalıştığı iş yerinin önünde seyyar tartısıyla kilo tartan, o dönemde 12 yaşında olan E.A.'ya, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen B.Ş.'ye (41) 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen 3 yıl 9 aylık ceza Yargıtay tarafından onandı. 'Cinsel istismar' suçundan verilen 15 yıl 9 aylık ceza ise, 2014 yılında yapılan düzenlemeyle TCK'da yer alan lehte hükümlerin uygulanması gerektiği bildirilerek, bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada B.Ş. 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, cezaevine konuldu.

ERZURUM'da 3 yıl boyunca çalıştığı iş yerinin önünde seyyar tartısıyla kilo tartan, o dönemde 12 yaşında olan E.A.'ya, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen B.Ş.'ye (41) 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen 3 yıl 9 aylık ceza Yargıtay tarafından onandı. 'Cinsel istismar' suçundan verilen 15 yıl 9 aylık ceza ise, 2014 yılında yapılan düzenlemeyle TCK'da yer alan lehte hükümlerin uygulanması gerektiği bildirilerek, bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada B.Ş. 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, cezaevine konuldu.
Olay, 2007-2009 yılları arasında yaşandı. Aziziye ilçesindeki bir markette çalışan B.Ş., aynı iş yerinin önünde seyyar tartısıyla kilo ölçen E.A.'yı zaman zaman kullandığı servis aracına aldı. Aracı park ettikten sonra da o tarihte 12 yaşında olan küçük kıza, arka koltukta cinsel istismarda bulundu. Ardından evine götürüp, istismara devam etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.Ş., 5 Şubat 2010 günü tutuklandı. 7 gün sonra ise itiraz üzerine serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan B.Ş., Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyerek, "Müşteki yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca sabit olarak aynı noktada seyyar tartı işi yaptı. Sonra kendisini gelen geçeni rahatsız ettiği için kovmuştum. Müşteki ile herhangi bir gönül ilişkim veya arkadaşlığım yoktur. Geçmişte kendisi ile tek şahsi diyaloğum, akşam iş yeri kapanış saatinde bayan personelle eve bırakmam. Bu da en fazla yılda 2-3 sefer olmuştur. Bunun haricinde müşteki ile gezmem veya herhangi bir maksatla araca almam söz konusu değil. Zaten iş yerinin logolu aracı ile böyle bir şey olması hayatın olağan akışına aykırı. Müştekinin bana iftira etmesi için, anlattığım kaldırımdan kovma meselesi haricinde hiçbir geçerli neden yoktur. Beraatimi isterim" dedi. E.A. ise "B.Ş., birden fazla kez beni evine götürdü. Soyunduk, alkolün tesiriyle kendimden geçtim, karşı koyamadım. Her defasında 20-30 TL civarında para verdi. Yaklaşık 2 ayda bir servis aracında istismar etti. Market içerisindeki ürünlerden vermesi ve para yardımı yapması nedeniyle, maddi yetersizliğimden dolayı ses çıkarmadım" diye konuştu.
Dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu tarafından 3 Ağustos 2012'de verilen raporda ise küçük kızın olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu bildirildi.
Mahkeme, 23 Mayıs 2013'te görülen karar duruşmasında B.Ş.'yi 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 9 ay, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan da 15 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti.
Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nde ele alındı. Yargıtay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen cezayı onadı.  'Çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan verilen cezayı ise 2014'te yapılan TCK'daki düzenlemenin dikkate alınması gerektiğini bildirerek, bozdu. 
Bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul etmediğini yineleyen B.Ş. 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. B.Ş., kararla birlikte tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 

ERZURUM

02 Kasım 2019 Cumartesi

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