Oltu’ya yılın ilk karı düştü

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Erzurum’un Oltu İlçesinde yılın ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.

Dün gece Oltu ilçe merkezine karla karışık yağmur yağarken yüksek kesimlere kar yağdı

Oltulular hafta sonuna sabah karla uyandılar. Vatandaşlar kışın erken geldiğini belirterek, bu sene kışın çetin geçeceğini söylediler.

Oltulu Hüseyin Isık, “Busene yılın ilk karı yağdı çok şükür. Bu kış çok çetin geçeceğe benziyor ne yapalım. Allah yardımcımız olsun” dedi.

ERZURUM 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

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