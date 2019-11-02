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Erzurum güne kartpostallık kar manzarası ile başladı

İHA

Erzurum'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışını kaçıran vatandaşlar, güne kartpostallık manzara ile başladı. Kışa hazırlıksız olan vatandaşlar, arabalarına kış lastiği taktırabilmek için lastikçilerin kapısında kuyruk oldu.

Erzurum güne kartpostallık kar manzarası ile başladı

Erzurum’da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışını kaçıran vatandaşlar, güne kartpostallık manzara ile başladı. Kışa hazırlıksız olan vatandaşlar, arabalarına kış lastiği taktırabilmek için lastikçilerin kapısında kuyruk oldu.
Gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından, kara dönüşen yağış vatandaşların güne tedbirsiz uyanmalarına sebep oldu. Beyaza bürünen Erzurum, bir yandan kartpostallık manzaralara yer verirken diğer bir yanda ise vatandaşların kar ile mücadelesine sebep oldu.
Lastikçilerin yoğun kış mesaisi
Arabalarına kış lastikleri takmak için erken olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaşık 10 santim kar ile karşı karşıya kalınca, soluğu lastikçilerin önünde aldı. Sabah 06:00 saatlerinden itibaren mesaiye başlayan lastikçilerin önlerinde vatandaşlar kış lastiği taktırabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Kar Timleri iş başında
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kar temizleme mesaisi başladı. Yollar ve kaldırımların ulaşıma açılması için yoğun çaba gösteren kar timi, öncelikle araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri temizledi.
Cumartesi günü için, hissedilir derecede soğuk hava değerlendirmesi yapan Meteoroloji, yapmış olduğu son değerlendirmelerde, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtti. Meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı, yağışlı geçeceği, gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde, Doğu Anadolu bölgesi genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenildiğini açıkladı.
Hava sıcaklıkları 4 ila 7 derece düşecek
Hava sıcaklıklarının da 4 ila 7 derece azalacağının belirtildiği açıklamada, Güneyli yönlerden zaman zaman orta kuvvette rüzgar esmesi beklenildiği bildirildi. Son olarak, Erzurum, Kars ve Ardahan’da sıcaklık 2 olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12’inci Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği açıklanmıştı.

ERZURUM

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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