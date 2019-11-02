(ÖZEL) Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum

Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, "İdolüm yok. Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var, kendi idolümü yaratmak istiyorum" dedi.

Türk futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan UEFA B Antrenörlük Kursu'nun ilk bölümünü tamamladı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki iki etaplı kursun ilk bölümüne Volkan Demirel'in yanı sıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun ve Egemen Korkmaz gibi eski yıldızların aralarında bulunduğu 30 kişi katıldı. Adaylar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eğitmenleri Ömer Kaner ve Mehmet Ekşi nezaretinde verilen eğitimleri büyük bir dikkatle izledi. Kursu başarıyla bitiren adaylar, ikinci etap için tekrar Erzurum'a gelecek.

VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE KALESİNİ ERKEN BIRAKTIĞIM İÇİN BURUKLUK YAŞAMIYORUM

ERZURUM 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

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