Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan Ülkü Ocakları Başkanı Gökçan’a hayırlı olsun ziyareti

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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Abdülkadir Gökçan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Erzurum gençliğinin geleceği hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapılan ziyarette Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Gökçan, gençlere yönelik yapacağı projelerden bahsetti.

Ziyaret Sonrası Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş öncülüğünde hazırlanan, Bakanlık Onaylı "Çocuklar İçin Dede Korkut ve Kutadgu Bilig" dergileri, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Gökçan tarafından, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’a hediye olarak takdim edildi.

ERZURUM 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

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