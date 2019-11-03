Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki gelişimlerini artırmak, Avrupa Birliği kültürünü tanıtmak, kişisel gelişimlerine ivme kazandırmak amacıyla İspanya’ya gittiler.

Okulun yürütmekte olduğu 20181TR01KA102055885 nolu Kaynakçılık ve Çelik Yapı Araçlarının Uygulaması için öğrenci stajı adlı ERASMUS+ projenin 3. ve son yurt dışı akışı için İspanya’ya gittiler. Metal Teknolojisi öğrencileriyle yürüttükleri 40.000,00 avroluk projenin desteğini ise Türkiye Ulusal Ajansı sağlıyor.

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Altun ile 5 öğrenci İspanyada iki hafta kalacaklar. Öğrenciler ise “Yurtdışı gezileri çok faydalı. Her gencin yurtdışında ülkeleri gezip görmesini isteriz” dediler.

ERZURUM 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:14

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