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Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu

İHA

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki gelişimlerini artırmak, Avrupa Birliği kültürünü tanıtmak, kişisel gelişimlerine ivme kazandırmak amacıyla İspanya'ya gittiler.

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki gelişimlerini artırmak, Avrupa Birliği kültürünü tanıtmak, kişisel gelişimlerine ivme kazandırmak amacıyla İspanya’ya gittiler.
Okulun yürütmekte olduğu 20181TR01KA102055885 nolu Kaynakçılık ve Çelik Yapı Araçlarının Uygulaması için öğrenci stajı adlı ERASMUS+ projenin 3. ve son yurt dışı akışı için İspanya’ya gittiler. Metal Teknolojisi öğrencileriyle yürüttükleri 40.000,00 avroluk projenin desteğini ise Türkiye Ulusal Ajansı sağlıyor.
Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Altun ile 5 öğrenci İspanyada iki hafta kalacaklar. Öğrenciler ise “Yurtdışı gezileri çok faydalı. Her gencin yurtdışında ülkeleri gezip görmesini isteriz” dediler.

ERZURUM

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:38
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  • İKİNDİ 14:52
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  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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