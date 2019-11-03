Erzurum'da boz ayıyı vurdular

Erzurum’da Şenkaya ilçesi yakınlarında dolaşan yavru boz ayı, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi yolu Lehsor derede dolaşan boz ayı, önceki gün tüfekle vuruldu. Vurulan yavru dişi boz ayı telef oldu. Traktör ustası Eşref Kan, “Dün Şenkaya Gaziler Mahallesinde traktör tamiri yaptıktan sonra Oltu’ya dönerken Lehsor derede yol kenarında yaralı boz dişi ayıya rastladık. Milli parklara haber verdik fakat kimseye ulaşamadık. Sabah ayıyı merak ederek ayının yaralı olduğu yere tekrar gittiğimizde ayı ölmüştü” dedi.

Osman Kan ise “Yaralı ayıyı gördük. Önce araç çarptığını sandık yalnız ayının belden aşağı karın kısmında mermi izi bulduk birileri tarafından vurulmuş. Veterinere ve sosyal medyadan da çağrı yaptık ama kimse ilgilenmedi. Bu sabah geldiğimizde aynı yerde ölü olarak yatıyordu” diye konuştu.

Vatandaşlar 3 yaşında ve dişi olan ayıyı zevk için vuranlardan hesap sorulmasını istedi.

ERZURUM 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:19

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.