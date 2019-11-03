Erzurum’da ‘Sınav Motivasyon Semineri’ düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da ‘Sınav Motivasyon Semineri’ düzenlendi

İHA

Taşkent Kişisel Gelişim Kurs Merkezi'nin davetlisi olarak Erzurum'a gelen ve internet dünyasında "Gri Koç" olarak bilinen profesyonel eğitim koçu Gökhan Müftüoğlu'nun sınav motivasyon seminerine öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum’da ‘Sınav Motivasyon Semineri’ düzenlendi

Taşkent Kişisel Gelişim Kurs Merkezi’nin davetlisi olarak Erzurum’a gelen ve internet dünyasında “Gri Koç” olarak bilinen profesyonel eğitim koçu Gökhan Müftüoğlu’nun sınav motivasyon seminerine öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda ilk olarak Taşkent Eğitim Kurumları’nın eğitim danışmanlığını yapan eğitimciyazar Murat Ertaş söz aldı. Ertaş selamlama konuşmasında ülkenin ve milletin nitelikli, başarılı, çalışkan gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak gençlerin hem sınav hem yaşam başarısı için var güçleriyle çalıştıklarını, her gencin başka bir dünya olduğunun farkında olduklarını ifade etti.
Daha sonra sahneye çıkan eğitim koçu ve youtuber Gökhan Müftüoğlu, yaklaşık bir buçuk saat gençlerle interaktif konuşma yaptı. Hınca hınç dolan salonun koridorlarında yer kalmayınca bazı gençler sahnede kendilerine yer buldu. Gökhan Müftüoğlu konuşmasında gençlerin gerçekçi hedefler koyması gerektiğine dikkat çekti. Hedefsiz bir çalışma programının başarısız olmaya mahkûm olduğunu belirten Müftüoğlu, öğrencinin çalışma alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğin belirtti. Öğrenci çalışma programı hazırlamadan ve hedef belirlemeden evvel kendisini gözlemlemeli; ders, konu ve çalışma alışkanlıkları noktasında eksiklerini doğru tespit etmelidir diyen Müftüoğlu, program sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı, kendisini iki senedir Erzurumlu gençlerle buluşturan Taşkent Kurs Merkezi’ne teşekkür etti.
Programa çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve veli de katıldı. Öğrenciler ve veliler ücretsiz yapılan programı çok yararlı bulduklarını söyleyerek böylesi programların Erzurum’da sık sık yapılmasını arzuladıklarını ifade ettiler. Program bitiminde Taşkent Kurs Merkezi’nde öğrencilerle buluşan Gökhan Müftüoğlu şehri de gezdikten sonra aynı gün Erzurum’dan ayrıldı.

ERZURUM

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Tüm Yönleriyle Velayet” sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER “Tüm Yönleriyle Velayet” sempozyumu düzenlendi
Erzurum'da boz ayıyı vurdular
YEREL HABERLER Erzurum'da boz ayıyı vurdular
Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu
YEREL HABERLER Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu
Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu
YEREL HABERLER Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu
Doğu Anadolu'da soğuk hava Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum’da durakların camları ve çamaşırlar bile buz tuttu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava Soğuk havanın etkili ...
Vurulan boz ayı telef oldu
YEREL HABERLER Vurulan boz ayı telef oldu
Erzurum’un tadı kültürü İstanbul’u saracak
YEREL HABERLER Erzurum’un tadı kültürü İstanbul’u saracak
Erzurum’da Lösev’den, farkındalık yürüyüşü
YEREL HABERLER Erzurum’da Lösev’den, farkındalık yürüyüşü
Saltuklu hoca öncülük etti Üniversite öğrencilerinden anlamlı gezi
YEREL HABERLER Saltuklu hoca öncülük etti Üniversite öğrencilerinden ...
Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan Ülkü Ocakları Başkanı Gökçan’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan Ülkü Ocakları ...
Hiç kimseye güvenmiyor musunuz?
YEREL HABERLER Hiç kimseye güvenmiyor musunuz?
Köy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğu
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğu
(ÖZEL) Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak ...
Başkan Sekmen: Pat diye gördüğünüz erkeğin peşine düşmeyin
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: Pat diye gördüğünüz erkeğin peşine ...
Erzurum güne kartpostallık kar manzarası ile başladı
YEREL HABERLER Erzurum güne kartpostallık kar manzarası ile başladı
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde Kariyer günleri etkinliği Dünyaca ünlü farmakolog Prof. Dr. Abd El-Aty öğrencilere tavsiyelerde bulundu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde Kariyer ...
Oltu’ya yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER Oltu’ya yılın ilk karı düştü
Cinsel istismar sanığı 10 yıl sonra cezaevinde
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığı 10 yıl sonra cezaevinde
Erzurum beyaza büründü
YEREL HABERLER Erzurum beyaza büründü
Hamilelik sonrası sarkmalar konusunda uyardı
YEREL HABERLER Hamilelik sonrası sarkmalar konusunda uyardı
Obezite ameliyatı öncesi yapılması gerekenlere dikkat
YEREL HABERLER Obezite ameliyatı öncesi yapılması gerekenlere dikkat
Eksik dişler gülüşü engelliyor
YEREL HABERLER Eksik dişler gülüşü engelliyor
Erzurum’da usta çırak buluşması
YEREL HABERLER Erzurum’da usta çırak buluşması
Hayal mektubu yazdırdığı öğrencilerine sürpriz yaptı; Hayallerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hayal mektubu yazdırdığı öğrencilerine sürpriz yaptı; ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X