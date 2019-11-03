Yavuz ailesinin acı günü

Erzurum Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Güven Yavuz’un annesi Bedriye Yavuz (80) kronik kalp hastalığı ve nefes darlığı nedeni ile tedavi gördüğü Oltu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Üç çocuk annesi olan Bedriye Yavuz, Oltu Aslanpaşa camisinde kılınan öğlen namazına müteakip cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti.
ERZURUM
03 Kasım 2019 Pazar
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