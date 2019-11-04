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‘3 Kasım bereket iklimine açılan kapının adıdır’ Aydemir’den 3 Kasım mesajı

İHA

AK Partinin iktidara gelişinin 17. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. AK Partililerin özellikle sosyal medya üzerinden bu tarihe ait paylaşımları çok dikkat çekiyor. Milletvekillerinin güne ait değerlendirmeleri de, hem 3 Kasım'ı hem de demokrasimizi anlatması bakımından önemli mesajlar veriyor.

‘3 Kasım bereket iklimine açılan kapının adıdır’ Aydemir’den 3 Kasım mesajı

AK Partinin iktidara gelişinin 17. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. AK Partililerin özellikle sosyal medya üzerinden bu tarihe ait paylaşımları çok dikkat çekiyor. Milletvekillerinin güne ait değerlendirmeleri de, hem 3 Kasım’ı hem de demokrasimizi anlatması bakımından önemli mesajlar veriyor.
AYDEMİR’İN AÇIKLAMASI
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir ise, 3 Kasım’ı madde madde tarif ederek farklı bir bakış açısı sundu.“3 Kasım sıradan bir zaman dilimi değildir, Ülkemizi kuşatan bereket iklimine açılan kapının adıdır 3 Kasım” diyen Aydemir, “Şükür bugün, AK zeminle buluştuğumuz 17 yılı geride bıraktık 3 Kasım, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın temelinde siyaset ön gören bir müstesna bir vasat, Yaratılmışı yaratandan ötürü sevenlerin hizmet imkanı bulduğu zaman kesiti; İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören siyasi hareketin vira bismillah dediği gündür” değerlendirmesinde bulundu.
AYDEMİR’DEN 3 KASIM TANIMLAMASI
“Kamuya hakça bakan, kamuya Ak’ça hizmet üreten AK bir kurumun revaç bulduğu an” nitelemesinde de bulunan Aydemir, “Ve belki en önemlisi..Elbette en önemlisi, Ülkeyi çağlar ötesine taşıyacak bir iman ve aksiyon adamı, küresel idrak ve izana bize ait değerleri belleten bir liderin “Ya Allah Bismillah” nidasıyla dünyaya, “Gelmişiz cihana milliyet nedir öğretmişiz”i yeniden terennüm ettirdiği vaktin adıdır; 3 Kasım, AK Hareketin izlerinin, AK davanın ışığının yalnız ülkemizde değil dünyada da görüldüğü kutlu bir zaman dilimidir Somali’de, Myammar’da, Suriye’de, Gazze’de, Doğu Türkistan’da meselesi gelincikler ölmesin olan bir kutsal davanın hayata yansıtıldığı andır” dedi.
AYDEMİR’DEN 3 KASIM ÖNCESİ HATIRLATMASI
Öte yandan 3 Kasım 2002 öncesine atıfta bulunup bazı hatırlatmalarda da bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “3 Kasım, medyanın siyaseti şekillendirdiği, yöntem sunduğu, hatta gündemini belirlediği dönemleri sona erdiren Kamu ihalelerinin medya baskısıyla verildiği günleri bitiren Vesayet odaklarının sesinin yok eden,27 Mayısları, 12 Martları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları berhava eden Medyanın gerçek fonksiyonlarından uzaklaşarak demokrasi ve halk üzerinde baskı oluşturduğu zamanları bitiren Siyaset aklının tutulduğu, yönetim erkinin vesayetçi medyalara terk edildiği anları tarihin kuytu köşelerine atan Milli iradenin medya emrine verildiği tarihleri resetleyen vaktin adıdır.” notunu düştü.
“3 Kasım’ın, Ağaç, yeşil sütresi ardında demokrasiye kefen biçme girişimini alt etme zamanı olduğuna da vurgu yapan Aydemir daha sonra şunları söyledi; “1725 Aralık iktisadi kodlar üzerinden demokrasiyi inkıtaya uğratmak maksatlı iftira gündemini, 15 Temmuz hain darbe girişimini, Ağustos 2018 döviz kurlarını kurşun gibi kullanarak demokrasimizi yok etme tarzını sahiplerine yalatma dirayetinin yola revan olduğu günün adıdır. Şükür, başlarken vardık, ilanihaye davamızın ve liderimizin emrinde olacağız inşaallah.”

ERZURUM

04 Kasım 2019 Pazartesi

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