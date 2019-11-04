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FUE tekniği ile saç ekiminin avantajları

İHA

Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan, FUE tekniği hakkında bilgiler verdi.

FUE tekniği ile saç ekiminin avantajları

Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan, FUE tekniği hakkında bilgiler verdi.
Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan, saç ekimi tekniklerinde ve saç dökülmesi tedavilerinde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "Büyük ölçüde ilerleme kaydederek, minimal invasiv yöntemlerle gerçekleştirilen bir prosedüre dönüşen saç ekimi operasyonları, kullanılan aletlerin de geliştirilmesine paralel olarak bugünkü halini almıştır. FUE yöntemi günümüzün en gelişmiş saç ekim tekniği olarak biliniyor. FUE sayesinde elde edilen doğal sonuçlar, bu başarısını safir fue saç ekimi yöntemi ile safir uçlu özel cihazlar kullanarak bir adım ileriye taşımıştır. Saç ekiminde lokal anestezi, saç köklerinin donör bölgeden alınması ve saç köklerinin ekileceği alanların oluşturulmasından önce uygulanmaktadır. Enjektör iğnesi ile gerçekleştirilen lokal anestezide etken maddenin vücudu uyuşturması zaman almaktadır. Hastanın iğne batırılması esnasında ağrı hissediyor olması doğal olarak rahatının bozulmasına yol açabilmektedir" dedi.
Dr. Bilgin ve Dr. Erdoğan günümüzde özel anestezi aletleri kullanılarak yapılan bir saç ekiminin iğnesiz ve ağrısız uygulandığını kaydederek, "Bu özel aletler, anestezi sağlayan ajanları basınçlı bir püskürtme sistemiyle cildin altına ulaştırır. İğnesiz enjektörle gerçekleştirilen anestezi uygulamasının etki başlangıç süresi iğneli enjeksiyona göre daha hızlı olmasından dolayı çok daha konforludur. İğne kullanılmadan anestezi enjeksiyonu sağlayan likit jet sistemi, enjektör iğnesi ile yapılan lokal anestezi uygulamasına göre daha geniş alana yayarak uyuşma alanında daha dengeli bir yayılma sağlar ve böylece etkiyi artırır. İğne fobisi olan ve bu nedenden dolayı ötürü saç ekimi yaptırmak konusunda kararsız kalanlar bu yeni teknik sayesinde işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Değerli madenler arasında yer alan ve gerçek safirden üretilen uçlar ile gerçekleştirilen FUE operasyonlarında saç ekimi esnasında kanal açmak için kullanılan metal slit yerine özel safir uç kullanılmaktadır. Safir uçla yapılan FUE, başlı başına bir teknik değil, FUE yönteminde uygulanan bir inovasyondur. Greftlerin içine yerleştirilecek Kanallar küçük mikro kanallar açarak, minimal düzeyde kabuklanma oluşumu ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Saç ekiminde Safir uç ile yapılan FUE'de saç kökleri, lokal anestezi altında mikro motor aracılığıyla, çapları 0,6 0,7 0,8 mm arasında saç köklerine göre değişiklik mikrouçlar kullanılarak greftler halinde tek tek donör bölgeden alınır. Toplanan kökler FUE yönteminde açılacak kanallara yerleştirilir. Bu kanallar saçın görünümünü büyük derecede etkiler ve saçın açı, yön ve sıklığı ile alakalı konularını doğrudan belirler. Bu nedenle kanalların açma aşaması bir saç ekimi operasyonun başarısındaki en önemli aşamadır. Saç kökleri bu kanallara ekilir. 1,0 1,3 1,5 mm arasında, keskin, pürüzsüz ve dayanıklı safir uçlar ile açılan küçük kanalların saç kökü boyutunda olması, açılan kanal sayısının artmasına ve saç köklerinin birbirine daha yakın ekilmesine imkan sağlamaktadır. Saç ekiminde doğal saç açısı 4045 derecedir. Böyle bir ekimde sıklık sağlanması pahasına saçların çok dik açılarla ekilerek halk arasında çim adam diye tabir edilen sonuçlara neden olabilirler" şeklinde konuştu.
Dr.Bilgin ve Dr.Erdoğan, Safir FUE ile Yapılan Saç Ekiminin Klasik Metal Slitine Göre Avantajlarını ise şöyle sıraladı:
"Antibakteriyel özelliklere sahip pürüzsüz yüzeyi, sertlik, keskinlik ve dayanıklılık gibi fiziksel nitelikleri nedeniyle kanal açma işlemi esnasında safir uç kullanıldığında çok daha az vibrasyon olacaktır, böylece hem travmanın hem de doku hasarı riskinin en düşük düzeyde tutulması sağlanır. Safir uç ile yapılan FUE ile metal slit yöntemine göre daha sık ekim yapılabilir ve bu da daha ileri evrelerde saç dökülmesi olan hastalara uygulanmasını olanaklı kılar. Greftlerin daha sık ekilmesine yardımcı olarak saç yoğunluğu ile birlikte daha doğal bir görünüm elde edilmesine olanak sağlar. Metal slite göre, daha az deri altı sıvı enjekte ederek kanal açımı yapma olanağı sunar. Uygulamadan sonra görülen ödem düzeyi de daha düşük olacağından hastalar için operasyon sonrası her anlamda daha konforlu olur. Ekim için açılan kanalların küçük olmasından dolayı operasyon sonrası doku iyileşmesi metal slite göre daha hızlıdır ve en önemlisi, deri üzerinde pürüzsüz bir birleşme olur. Saç kökleri kendi boyutlarındaki kanalların içine en doğal açıyla ekildiğinden, köklerin yerinden çıkması ve açı ayarlarının değişmesi ihtimali yoktur. 2004 yılından bu yana uygulanagelen FUE saç ekim yöntemi, dünyaca kabul görmüş bir saç ekimi tekniğidir. Başarılı sonuçları yanı sıra, rahatlık ve mükemmellik sunan bir teknik olarak bilinmektedir. Bu mükemmelliği ve başarılığı artık "Safir Uç ile devamlılığını sürdürmektedir. Smile Hair Clinic'te uygulanan; doğal, başarılı ve estetik açıdan tatmin edici sonuçların alındığı 'Safir Uç ile FUE tekniği' hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz."

ERZURUM

04 Kasım 2019 Pazartesi

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  • İKİNDİ 14:51
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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