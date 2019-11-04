Erzurum’da 125 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı

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Erzurum’da yapılan sulama yatırımlarıyla il genelinde 125 bin 500 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuştu.

Erzurum’da 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirtilirken, 2019 yılı sulama sezonunda Erzurum ve ilçelerimizde toplam 125 bin 500 dekar tarım arazisi sulandığı açıklandı.

Erzurum il ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 125 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 75 milyon 300 bin TL katkı sağlandığını bildirildi.

ERZURUM 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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