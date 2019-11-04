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Narkotik ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğindeki kuyuyla karşılaştı

İHA

Erzurum'da Narkotik Ekipleri operasyon düzenlediği 2 katlı bir binanın zemin katında kürek ve kazmayla kazılmış 15 metre derinliğinde bir kuyuyla karşılaştı.

Narkotik ekipleri operasyon için girdiği evde 15 metre derinliğindeki kuyuyla karşılaştı

Erzurum’da Narkotik Ekipleri operasyon düzenlediği 2 katlı bir binanın zemin katında kürek ve kazmayla kazılmış 15 metre derinliğinde bir kuyuyla karşılaştı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Ekipleri Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi Osman Paşa Sokakta bulunan 2 katlı bir binaya sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Tüm önlemleri aldıktan sonra içeri giren ekipler tüm aramalara rağmen binada kimseyi bulamadı. Ekipler evin arka odasında ise kazma, kürek ve keser ile kazılmış 15 metre derinliğinde ki bir kuyuya rastladı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri odadan ve eşyalardan parmak izi alırken narkotik köpeği ise binada arama çalışmaları sırasında kullanıldı. İncelemeler sırasında AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de hazır bulundu.
Öte yandan, 2 katlı binanın 1 yıl önce Y.E.C. isimli bir vatandaşa kiralandığı öğrenildi. Emniyet güçleri ikametgahında bulunamayan Y.E.C.’yi arama çalışmalarına devam ederken kuyunun neden kazıldığı ise araştırılıyor.

ERZURUM

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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