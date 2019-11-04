TDED Yıllık İstişare Toplantısı Erzurum’da yapılacak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği genel merkez ve şubelerinin katıldığı ve bu sene altıncısı olacak olan “Yıllık İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nı Erzurum’da gerçekleştirecek. Türkiye’nin dört bir yanından TDED şubeleri, yöneticiler ve edebiyatçılar 3 gün boyunca Erzurum’da değerlendirmelerde ve istişarelerde bulunacaklar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, program vesilesiyle şehre gelecek 100 edebiyatçıya en iyi ev sahipliğini yapmak, toplantılar dışında Erzurum’u tanıtmak için ciddi hazırlıklar yaptıklarını belirterek, toplantıya Türkiye genelinde yirmi şubenin yöneticileri, şairler ve edebiyatçıların katılacağını söyledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bilhassa 8 Kasım Cuma günü Atatürk Üniversitesi Rektörlük binası, Mavi Salon’da yapılacak açılış programına tüm öğretmen, öğretim üyesi, edebiyatçılar ve şiire edebiyata meraklı gençleri ve halkımızı bekliyoruz. Genel Başkanımız Ekrem Erdem’in başkanlığında aylık Dil ve Edebiyat, uluslararası hakemli bilimsel dergimiz Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergilerinin yayın heyetleri ve derneğin şube başkanları ve yönetimleri programa katılmak üzere Erzurum’da olacak. 8 Kasım’daki açılış programının yanı sıra 9 Kasım Cumartesi akşam 19.30’da Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan, Türkiye’nin dört bir yanından birbirinden değerli şairlerin ve bilhassa Nurullah Genç üstadımızın katılacağı Sarı Salkım Şiir Akşamları programına tüm halkımızı davet ediyorum.

Dolu dolu üç gün sürecek etkinlikte misafirlerin ağırlanmasında, salon tahsis edilmesinde ve diğer organizasyonlarda destek veren Erzurum Valiliği’ne, Atatürk Üniversitesi’ne, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne, Aziziye Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’ne, Aziziye Belediyesi’ne, Palandöken Belediyesi’ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”

ERZURUM 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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