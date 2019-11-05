Şenkaya Yaylasında Yılkı Atlar ortada bırakıldı

Erzurum’un Şenkaya İlçesinin Yaylasında üç yılkı at kaderine terk edildi. Havaların soğuması ile birlikte ani kar yağmasının ardından yaylayı boşaltan yaylacılar geride bıraktıkları atlar kaderine terk edilmiş durumda. Aç ve susuz sığınacakları bir yerleri olmayan atlar yaylanın ortasında çaresizce bekliyorlar.

Ferdi Altaş, “Yayladan geçerken üç atın ortada çaresice bekleyişini gördüm, çok üzüldüm. Her taraf kar ot bile yok ki karınlarını doyursunlar. Yetkililerden bu atlara bir barınacak yer bulmalarını istiyorum. Lütfen bu yılkı atlara sahip çıksınlar dondurucu soğuklarda dışarıda kalıp kurtlara yem olmasınlar” diye konuştu.

ERZURUM 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:16

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