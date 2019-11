Erzurum tarihine yürüyecek 93 Harbinin 142’inci yıldönümü Aziziye Tabyalarına yapılacak yürüyüşle anılacak

OsmanlıRus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine kadınlıerkekli Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri almasıyla yazılan destanın yıldönümü 9 Kasım Cumartesi günü Erzurum Merkezinde bulunan tüm camilerde sala ve tarihi çağrının okunması ile başlayacak.

Her yıl düzenli bir şekilde ecdadı ve tarihi Aziziye Destanını hatırlamayı vesile kılan tabyalara yürüyüş programı bu yıl da Karskapı şehitliği önünde gerçekleşecek. Tarihin her sahnesinde mihenk taşı olmuş ve vatan savunmasında önemli bir yer edinmiş Erzurum’da ecdad dönemin tarihsel ifadeleriyle anılacak.

Nene Hatun’un destanlaştığı 18771878 OsmanlıRus Savaşı’nın (93 Harbi) 142. yıl dönümü anma etkinliği, tüm camilerde okunacak sala ve tarihi çağrı ile başlayacak.

9 Kasım Cumartesi günü, ‘Ey Erzurumlular! Ey Ahali! Düşman, Aziziye’yi bastı Allahını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun! Vatanını seven yetişsin!’ tarihi çağrısı ile güne uyanacak vatandaşlar, 06:00’da cami ve öğrenci yurtların önlerinden kaldırılacak servisler ile şehitliğe ulaşabilecek.

Halkın asker ile omuz omuza vererek düşmanı tabyalardan atmış olduğu destan için Aziziye Tabyalarında, gece saatlerinde Ecdada saygı nöbeti tutulacak. 2 saatlik bir mücadelede 600'ün üzerinde Erzurumlu bin 500'e yakında askerin şehit olduğu harbin anısına sabah saatlerinde mehterler ve milli şuur ile tabyalara yürüyüş gerçekleştirilecek.

Yürüyüşün ardından tabyalarda, Kur’anı Kerim tilaveti, Bayrak şiiri, toplanılma amacının tarihsel ifadesi, 2’inci Abdulhamit’in fermanı ve teşekkür yazısı, şehit ve gaziler için Mevlidi Şerif programı sonrası ise konferans ve kitap dağıtımı yapılacak.

ERZURUM 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

