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Ilıcalı emeklileri unutmadı

İHA

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof.Dr Mustafa Ilıcalı Erzurum gezisi kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ilıcalı ziyaretleri kapsamında Emekliler Derneğini de unutmadı.

Ilıcalı emeklileri unutmadı

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof.Dr Mustafa Ilıcalı Erzurum gezisi kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ilıcalı ziyaretleri kapsamında Emekliler Derneğini de unutmadı.
AK Parti'den 22. dönem ve 26. dönemlerde Erzurum Milletvekili olarak seçilen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum'la bağını kesmiyor. Yoğun eğitim çalışmalarından fırsat buldukça memleketi Erzurum'da vakit geçirmeyi kendine şiar edilen Ilıcalı, hafta sonu yine soluğu memleketinde aldı. İlçe gezilerinin yanı sıra parti teşkilatları ve vatandaşlarla bir araya gelen Ilıcalı, sivil toplum kuruluşlarına da ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında ise Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığını da unutmayan Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, özellikle dernek binasında asılı olan Milletvekili dönemindeki resim ve haberlerini görünce duygusal anlar yaşadı. Dernek Başkanı Ahmet Degen, eski Milletvekili Mustafa Ilıcalının kendilerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, "Sayın vekilimiz bizler yani emekliler için çok büyük çalışmalar yapmıştır. Bugün 700 emekli üyemiz sıcak yuva sahibi olmuşlarsa bunun baş mimarı Mustafa Ilıcalı'dır. Kendisini Meclis döneminde her ziyarete gittiğimizde üyelerimiz neler yaptığını ve yoğun mesai harcadığını yakından biliyoruz. Vekillik görevi tamamlanmasına rağmen bizleri unutmayarak böylesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren Ilıcalıya çok teşekkür ediyoruz"dedi.
Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Milletvekili olarak görev yaptığım sürece sadece emeklilerimiz için değil Erzurum'lu tüm hemşehrilerime hizmet için çaba gösterdim. Şunu da belirteyim ki Erzurum'un fahri Milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Memleketimde insanların bana karşı gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok mutluyum. Emekliler derneği Başkanı Ahmet Degen ve Yönetim Kurulu üyelerinin güzel temennileri içinde ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

ERZURUM

05 Kasım 2019 Salı

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