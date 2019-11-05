Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu

Erzurum’da Zeynep Kotan isimli bir kadın spor salonu için gerekli olan sağlık raporunu almaya gittiği hastanede kalbinde delik olduğunu öğrendi. Yapılan tedavilerin ardından Kobal robotik kalp ameliyatı oldu.

Erzurum’un Şükrüpaşa Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zeynep Kotan (41), spor yapmak için spor salonuna kayıt olmaya gitti. Kendisinden sağlık raporu istenmesi üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Kotan kalbinde delik olduğunu öğrendi. Doktorların robotik kalp ameliyatı için uygun gördüğü Kotan 2 ay sonra ameliyata alındı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde ilk kez kullanılan teknik ile ameliyat olan Kotan’ın göğüs kafesine 20 santimetrelik kesi yerine sadece 2 santimetrelik kesi açıldı. Ameliyattan başarıyla çıkan Kotan 1 hafta boyunca hastanede gözlem altında tutulacak.

Hastaneye sağlık raporu almak için geldiğini ifade eden Kotan, “ Spor salonuna başvurduğumda hastaneden sağlık raporu almamı istediler. Buraya geldiğimde doktorlar kalbimde delik olduğunu söylediler. Mehmet Ali hocamda robotlarla ameliyat olamam gerektiğini söyledi. 23 ay beni bu ameliyat hazırladı. Korkmamam gerektiğini söyledi. Onun yardımıyla ameliyat olmaya karar verdim. Çok az ağrım var ama gayet iyiyim. Hocam kesinin göğüs kafesine yapılmasının daha riskli olduğunu söylemişti. Şuan gayet iyi ve sağlıklıyım” dedi.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ise robotik kalp ameliyatının klasik ameliyata göre birçok avantajı olduğunu belirterek “ Hastamız hastaneye sağlık raporu için başvuru yapıyor. Yapılan incelemeler sonucu ameliyat olmasına karar verdik. Hastanemizde robotik kalp ameliyatı çalışmalarının olacağını beklemesini söyledik. Avantajları anlattık hastamızda bunları kabul etti. Asıl amacı uzaya gönderilen astronotların tedavisi için ve yaralı askerler için kullanılması planlanan yöntem şuanda hastanemizde kullanıyor. İlk olarak 1984 yılında kullanılmış. Bizde 32. Merkez olarak çeşitli branşlarda bu ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyat klasik ameliyattan farklı olarak göğsün 20 santimetre açılmasını engelliyor. Çok küçük bir kesi ile özellikle kadınlarda meme altından yapıldığı için daha kolay ve görünmez oluyor. Tedavi süresi daha iyi oluyor, kozmetik açıdan hiçbir yara izi kalmıyor ve kan kaybı daha az oluyor. Yapılan ameliyat 15 kat daha büyük alanda gözle görüldüğü için daha avantajlı oluyor bizim için. Hastamızı ikinci gününde servise çıkardık. Ağrı olarak çok az ağrısı var. Ekstra kan vermedik hastamıza. Enfeksiyon riskimiz çok çok az” şeklinde konuştu.

Tedavisi devam eden Kotan’ın Perşembe veya Cuma günü taburcu edilmesi bekleniyor.

ERZURUM 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:16

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