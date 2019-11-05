Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu

İHA

Erzurum'da Zeynep Kotan isimli bir kadın spor salonu için gerekli olan sağlık raporunu almaya gittiği hastanede kalbinde delik olduğunu öğrendi. Yapılan tedavilerin ardından Kobal robotik kalp ameliyatı oldu.

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu

Erzurum’da Zeynep Kotan isimli bir kadın spor salonu için gerekli olan sağlık raporunu almaya gittiği hastanede kalbinde delik olduğunu öğrendi. Yapılan tedavilerin ardından Kobal robotik kalp ameliyatı oldu.
Erzurum’un Şükrüpaşa Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zeynep Kotan (41), spor yapmak için spor salonuna kayıt olmaya gitti. Kendisinden sağlık raporu istenmesi üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Kotan kalbinde delik olduğunu öğrendi. Doktorların robotik kalp ameliyatı için uygun gördüğü Kotan 2 ay sonra ameliyata alındı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde ilk kez kullanılan teknik ile ameliyat olan Kotan’ın göğüs kafesine 20 santimetrelik kesi yerine sadece 2 santimetrelik kesi açıldı. Ameliyattan başarıyla çıkan Kotan 1 hafta boyunca hastanede gözlem altında tutulacak.
Hastaneye sağlık raporu almak için geldiğini ifade eden Kotan, “ Spor salonuna başvurduğumda hastaneden sağlık raporu almamı istediler. Buraya geldiğimde doktorlar kalbimde delik olduğunu söylediler. Mehmet Ali hocamda robotlarla ameliyat olamam gerektiğini söyledi. 23 ay beni bu ameliyat hazırladı. Korkmamam gerektiğini söyledi. Onun yardımıyla ameliyat olmaya karar verdim. Çok az ağrım var ama gayet iyiyim. Hocam kesinin göğüs kafesine yapılmasının daha riskli olduğunu söylemişti. Şuan gayet iyi ve sağlıklıyım” dedi.
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ise robotik kalp ameliyatının klasik ameliyata göre birçok avantajı olduğunu belirterek “ Hastamız hastaneye sağlık raporu için başvuru yapıyor. Yapılan incelemeler sonucu ameliyat olmasına karar verdik. Hastanemizde robotik kalp ameliyatı çalışmalarının olacağını beklemesini söyledik. Avantajları anlattık hastamızda bunları kabul etti. Asıl amacı uzaya gönderilen astronotların tedavisi için ve yaralı askerler için kullanılması planlanan yöntem şuanda hastanemizde kullanıyor. İlk olarak 1984 yılında kullanılmış. Bizde 32. Merkez olarak çeşitli branşlarda bu ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyat klasik ameliyattan farklı olarak göğsün 20 santimetre açılmasını engelliyor. Çok küçük bir kesi ile özellikle kadınlarda meme altından yapıldığı için daha kolay ve görünmez oluyor. Tedavi süresi daha iyi oluyor, kozmetik açıdan hiçbir yara izi kalmıyor ve kan kaybı daha az oluyor. Yapılan ameliyat 15 kat daha büyük alanda gözle görüldüğü için daha avantajlı oluyor bizim için. Hastamızı ikinci gününde servise çıkardık. Ağrı olarak çok az ağrısı var. Ekstra kan vermedik hastamıza. Enfeksiyon riskimiz çok çok az” şeklinde konuştu.
Tedavisi devam eden Kotan’ın Perşembe veya Cuma günü taburcu edilmesi bekleniyor.

ERZURUM

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ilıcalı emeklileri unutmadı
YEREL HABERLER Ilıcalı emeklileri unutmadı
Erzurum tarihine yürüyecek 93 Harbinin 142’inci yıldönümü Aziziye Tabyalarına yapılacak yürüyüşle anılacak
YEREL HABERLER Erzurum tarihine yürüyecek 93 Harbinin 142’inci ...
Şehidin ailesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehidin ailesine anlamlı ziyaret
Şenkaya Yaylasında Yılkı Atlar ortada bırakıldı
YEREL HABERLER Şenkaya Yaylasında Yılkı Atlar ortada bırakıldı
Erzurum AFAD gönüllüleriyle buluştu
YEREL HABERLER Erzurum AFAD gönüllüleriyle buluştu
Engelleri aşıp, evlendiler
YEREL HABERLER Engelleri aşıp, evlendiler
Saç ekiminde yeni yöntem: live greft
YEREL HABERLER Saç ekiminde yeni yöntem: live greft
Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, lise öğrencilerine başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini aktardı
YEREL HABERLER Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi ETÜ Rektörü Prof. ...
ETÜ’de "Biz Otizmin Farkındayız. Ya Siz?" konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ETÜ’de "Biz Otizmin Farkındayız. Ya Siz?" konferansı ...
Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
Saç ekimi sonrası enfeksiyona dikkat
YEREL HABERLER Saç ekimi sonrası enfeksiyona dikkat
Erzurum Devlet Tiyatrosu “Şapka” adlı oyunla sezona merhaba diyecek
YEREL HABERLER Erzurum Devlet Tiyatrosu “Şapka” adlı oyunla sezona ...
Kaş problemi kadınların psikolojisini etkiliyor
YEREL HABERLER Kaş problemi kadınların psikolojisini etkiliyor
Hamilelik çatlakları kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Hamilelik çatlakları kaderiniz olmasın
4 yıl sonra ‘dördüz’ lerin doğum gününü kutladılar Kemaloğlu ailesinin 4 yıl çocuk özlemi dördüz çocukla taçlandı
YEREL HABERLER 4 yıl sonra ‘dördüz’ lerin doğum gününü ...
Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
YEREL HABERLER Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
YEREL HABERLER Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarından örnek davranış
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarından örnek ...
KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları başladı
YEREL HABERLER KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek ...
UCİM’den Rektör Çakmak’a ziyaret
YEREL HABERLER UCİM’den Rektör Çakmak’a ziyaret
TDED Yıllık İstişare Toplantısı Erzurum’da yapılacak
YEREL HABERLER TDED Yıllık İstişare Toplantısı Erzurum’da yapılacak
Tehlikeli bulaşıcı hastalığa dikkat
YEREL HABERLER Tehlikeli bulaşıcı hastalığa dikkat
Özgüvenli çocuk yetiştirmenin 2 altın kuralı
YEREL HABERLER Özgüvenli çocuk yetiştirmenin 2 altın kuralı
Rektör Çomaklı, İlim Yayma Cemiyeti’nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, İlim Yayma Cemiyeti’nin konuğu oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X