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Cilt kuruluğuna dikkat

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, cilt kuruluğuna dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Cilt kuruluğuna dikkat

Dr. Ata Nejat Ertek, cilt kuruluğuna dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt kuruluğu bir çok insanın muzdarip olduğu ve özellikle kış aylarında görülme sıklığı artan bir durumdur. Her yaşta ve her cinste cilt kuruluğu problemi görülebilir. Kış aylarında havadaki nem kaybı, kaloriferlerin havadaki su ve nemi azaltması ayrıca soğuk hava nedeniyle terlemedeki azalma cildin kurumasına neden olan bazı faktörlerdir. Cilt kuruluğu önemsenmelidir ve mutlaka önlemi alınmalıdır. Cilt kuruluğu aşırı diyebileceğimiz bir boyuta vardığında ise bu kuruluk, egzama (dermatit) denilen diğer bir cilt probleminin oluşumunu kolaylaşır. Egzamalı deri kaşınır, kaşınma sonrası deride kalınlaşmalar oluşur, kaşınırken tırnaklar yoluyla yırtıklar gelişir ve bu durum enfeksiyona sebebiyet verebilir. Tedavi edilmediği sürece egzama giderek kötüleşebilir. Kuru cilt ayrıca diyabet, tiroid sorunları veya kötü beslenme gibi başka problemlerle de alakalı olabilir. Cilt kuruluğu cilt çok fazla su veya yağ kaybettiğinde de meydana gelebilir” dedi.
Cilt kuruluğunda cildin sertleştiğini, pul pul olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Çatlama, ağrı, kaşınma, soyulma gibi belirtiler görülebilir. Eğer cildinizde ağrılı kızarıklıklar varsa bu bir enfeksiyon habercisi olabilir. Cilt kuruluğuna karşı sıcak su ile banyodan uzak durulmalı, doğal ürünler tercih edilmelidir, kurutmayan sabunlar kullanılmalıdır ve çok sık banyo yapılmamalıdır. Yıkandıktan sonra cilt çok kurulanmamalı ve hafif nemliyken cilt tipi için uygun olan nemlendirici sürülmelidir. Ayrıca fıstık, ıspanak, ceviz, kuru üzüm, balık, fındık, havuç gibi besinlerin çokça tüketilmesi yine ciltteki kuruluğu önlemede faydalı olur. Bunların dışında mutlaka su tüketilmelidir. En önemlisi kış aylarında mutlaka cilt muayenesi yapılmalı ve mutlaka dermatoloji uzmanına uygun tedavi için danışılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

05 Kasım 2019 Salı

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