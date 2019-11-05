Migren ağrılarının esiri olmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Migren ağrılarının esiri olmayın

İHA

Doç.Dr. Karaca Başaran, migren ağrılarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Migren ağrılarının esiri olmayın

Doç.Dr. Karaca Başaran, migren ağrılarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. Karaca Başaran, “Birçok insanı hayatından bezdiren migren günümüzde kabaca insanların yüzde 15'inde görüldüğü tahmin edilmektedir. Migrenler atakları çoğu zaman ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Ama bazı hastalar da hiçbir ilaç ile yeterli kontrol veya önleme sağlanamayabilir. İlaçlarla ağrıları kontrol altına alınan bazı hastalar ise ilaçların yan etkilerinden rahatsız olmaktadır. Bazı hastalarda migrenlerin nedeni, baş ve boyunda bazı sinir uçlarının irritasyonudur (uyarılması). Uyarıya, çoğu zaman, bu sinirlerin geçtiği kaslar neden olur. Kaslar, siniri sıkıştırarak baskıya neden olmakta ve nihayetinde migren atağına yol açabilmektedir. Bu sinir uçları, günümüzde artık baş ve boynun birçok alanında ortaya çıkarılmış durumdadır” dedi.
Migren cerrahisinin, kasların sinirlerde oluşturduğu sıkıştırmayı azaltma prensibi ile etki gösterdiğini ifade eden Dr. Başaran, “Sinirler üzerindeki basıncın azaltılması migren ataklarının başlamasını engelleyebilir veya en azından tetikleyiciyi zayıflatarak migrenlerin daha az sıklıkla ortaya çıkmasına ve daha hafif olmasına neden olabilir. Bu tetik noktaları ilk olarak tetik noktası bölgelerine Botoks enjeksiyonları yapılarak belirlenebilse de çoğu zaman hasta şikayetlerinden ana bölgeler belirlenebilir. Hastada botox tedavisine pozitif yanıt alındığında (migrende rahatlama), bu tetik noktaları saçlı deri içine saklanan küçük kesiler aracılığı ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. İşte bu noktada, devreye plastik cerrah girip, bu işlemleri, küçük kesilerden, kameralı ameliyat (laparoskopik) yöntemiyle yapabilir” diye konuştu.
Son zamanlarda yapılan çalışmaların, hastaların üçte birinde tam iyileşme sağladığını gösterdiğini kaydeden Dr. Başaran, “Ama vak'aların yüzde 90'ında hastalarda migren ataklarının sayı, ciddiyet ve süresinde belirgin azalma olur. Migren cerrahisinde tetik alanlar; Frontal (Alın) alan,migrenlerin periferal tetik teorisi kaş arasındaki kırışıkların önlenmesi için bu alana yapılan Botoks uygulamaları sonrası keşfedilmiştir. Eğer baş ağrılarının büyük çoğunluğu kaşların etrafından veya gözlerin arasından başlıyorsa bunlar frontal veya alın migrenleri olarak bilinir. Frontal migrenlerde alın kemiğindeki bir delikten dışarı çıkan supraorbital sinir korrügator kası tarafından sıkışmış olarak bulunur. Temporal Alan (şakak), eğer ağrı, şakak bölgesinden veya başın yan tarafından başlıyorsa bunlar temporal migrenler olarak bilinir. Temporal migrenlerin nedeni zigomatikotemporal sinirin deriye doğru ilerlerken temporalis kası tarafından sıkıştırılmasıdır. Oksipital (ense) alan, çoğu baş ağrısı başın arkasından, kafatasının tabanından başlıyorsa bunlar oksipital migren olarak bilinir. Oksipital migreni olan hastalar aynı zamanda sık şekilde boyun ve sırtın üst kısmında ağrı çeker. Nazal Zon (Burun kaynaklı migren), baş ağrılarının çoğu gözlerin arkasından ve burnun etrafından köken alıyorsa bunlar nazal migren olarak bilinir. Burundaki sinirlerin nazal septum eğriliği (deviasyon) ile sıkışmasına bağlı ortaya çıkar. Diğer tüm zonların tersine bu tetik noktasının belirlenmesinde Botoks kullanılamaz. Migrenlerin nedeninin ciddi septal eğrilik olup olmadığını anlamak için burun içi muayene ve tomografi gerekir. Bazı migren cerrahi hastasında migren baş ağrılarının kaynağında birden fazla alan vardır” ifadelerini kullandı.
Migren cerrahisi için yapılan tüm kesilerin, üst göz kapağı veya saç hattında olsun, eriyen dikişlerle kapatıldığını belirten Dr. Başaran, “Bandaj veya yara bakımına gerek yoktur. Ortalama ikinci günde migren cerrahisi hastaları banyo yapabilir ve saçlarını yıkayabilir. Kafa derisi kesi bölgelerinde hafif rahatsızlık olabilir ama şişkinlik ve morarma çok azdır. Üst göz kapağı kesileri kullanıldığında cerrahiden sonraki bir hafta üst göz kapağında orta derecede şişlik olabilir. Cerrahiden sonra herhangi bir fiziksel kısıtlama veya talimat yoktur. Birkaç ay boyunca kesi yerlerinde kızarıklık, hafif sızı veya uyuşma olabilir. Çoğu hasta migren baş ağrılarında anında iyileşme yaşasa da, migren cerrahisinin tam yararı için haftalaraylar gerekebilir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çomaklı, İMH yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, İMH yöneticileri ile bir araya geldi
Cilt kuruluğuna dikkat
YEREL HABERLER Cilt kuruluğuna dikkat
Botoks bu hastalığa iyi geliyor
YEREL HABERLER Botoks bu hastalığa iyi geliyor
Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu
YEREL HABERLER Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ...
Ilıcalı emeklileri unutmadı
YEREL HABERLER Ilıcalı emeklileri unutmadı
Erzurum tarihine yürüyecek 93 Harbinin 142’inci yıldönümü Aziziye Tabyalarına yapılacak yürüyüşle anılacak
YEREL HABERLER Erzurum tarihine yürüyecek 93 Harbinin 142’inci ...
Şehidin ailesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehidin ailesine anlamlı ziyaret
Şenkaya Yaylasında Yılkı Atlar ortada bırakıldı
YEREL HABERLER Şenkaya Yaylasında Yılkı Atlar ortada bırakıldı
Erzurum AFAD gönüllüleriyle buluştu
YEREL HABERLER Erzurum AFAD gönüllüleriyle buluştu
Engelleri aşıp, evlendiler
YEREL HABERLER Engelleri aşıp, evlendiler
Saç ekiminde yeni yöntem: live greft
YEREL HABERLER Saç ekiminde yeni yöntem: live greft
Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, lise öğrencilerine başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini aktardı
YEREL HABERLER Kariyer günlerinde lise öğrencileri ile söyleşi ETÜ Rektörü Prof. ...
ETÜ’de "Biz Otizmin Farkındayız. Ya Siz?" konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ETÜ’de "Biz Otizmin Farkındayız. Ya Siz?" konferansı ...
Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
Saç ekimi sonrası enfeksiyona dikkat
YEREL HABERLER Saç ekimi sonrası enfeksiyona dikkat
Erzurum Devlet Tiyatrosu “Şapka” adlı oyunla sezona merhaba diyecek
YEREL HABERLER Erzurum Devlet Tiyatrosu “Şapka” adlı oyunla sezona ...
Kaş problemi kadınların psikolojisini etkiliyor
YEREL HABERLER Kaş problemi kadınların psikolojisini etkiliyor
Hamilelik çatlakları kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Hamilelik çatlakları kaderiniz olmasın
4 yıl sonra ‘dördüz’ lerin doğum gününü kutladılar Kemaloğlu ailesinin 4 yıl çocuk özlemi dördüz çocukla taçlandı
YEREL HABERLER 4 yıl sonra ‘dördüz’ lerin doğum gününü ...
Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
YEREL HABERLER Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
YEREL HABERLER Başkan Yiğider'den öğrencilere jest
Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarından örnek davranış
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarından örnek ...
KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları başladı
YEREL HABERLER KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek ...
UCİM’den Rektör Çakmak’a ziyaret
YEREL HABERLER UCİM’den Rektör Çakmak’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X