Asker arkadaşları 41 yıl sonra buluştu Mesafe tanımadılar, Almanya’dan da gelen oldu Belçika’dan da

İzmir’de yaklaşık 41 yıl önce vatani görevlerini aynı bölükte yapan 21 askerlik arkadaşı yıllar sonra Bursa’nın Mudanya ilçesinde buluştu.

Hayat şartları nedeniyle birbirlerinden kopan, uzun yıllar geçmesi nedeniyle irtibatları kesilen, kimi Almanya’da kimi ise Belçika’da yaşayan 21 asker arkadaşı, telefon ve internet aracılığıyla yıllar sonra birbirlerini buldu.

Bilgin Kırklar’ın öncülüğünde whatsap gurubu kurarak iletişimlerini koparmayan arkadaşlar 41 yıl sonra buluştukları Mudanya’da hasret giderdi.

Askerde kazanılan dostluğun yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını belirten Bilgin Kırklar, “Sosyal medya üzerinden arkadaşları bulduk. Daha sonra whatsap Grubu kurduk. 41 yıl sonra buluşmaya karar verdik. Mudanya’da bir araya geldik. Türkiye’nin dört bir yanında yaşamını sürdüren arkadaşlarımız geldi. Bunun yanı sıra Almanya ve Belçika’dan da bize katılan arkadaşlarımız oldu. Hasret giderdik. Artık her yıl güzel ülkemizin bir şehrinde buluşmaya karar verdik” dedi.

ERZURUM 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:16

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