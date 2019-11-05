\u00c7EVRE ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, Erzurum a gelerek kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm uygulanacak alanlar\u0131 gezdi. Bakan Kurum, Erzurum da 6 ayr\u0131 noktada ayn\u0131 anda kentsel yenileme projeleri yap\u0131yoruz dedi.Erzurum gelen \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131\u00a0Kurum, Vali Okay Memi\u015f, AK Parti milletvekili\u00a0Recep Akda\u011f, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sekmen, il\u00e7e belediye ba\u015fkanlar\u0131yla birlikte \u00dc\u00e7 K\u00fcmbetler, Ta\u015fambarlar ve \u00e7evresini\u00a0gezdi.\u00a0Daha sonra Kavak Mahallesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum,\u00a0burada yap\u0131lacak kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. Bakan Kurum, daha sonra Sanayi ve \u015e\u00fckr\u00fcpa\u015fa Mahallesi ndeki gecekondu b\u00f6lgelerine giderek,\u00a0Erzurum kalesi eteklerindeki tarihi Kur\u015funlu Camii ve medreselerini inceledi.Erzurum gezisi sonras\u0131 beraberindeki y\u00f6neticilerle B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ait Paland\u00f6ken Kayak Merkezi ndeki otelde\u00a0yakla\u015f\u0131k 2 saat s\u00fcren bir toplant\u0131 yapan Bakan Kurum, kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm projeleri hakk\u0131nda bilgi ald\u0131.Bakan Murat Kurum, daha sonra otel salonunda bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. Vali Okay Memi\u015f, Milletvekili Recep Akda\u011f, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Mehmet Sekmen ve AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Emin \u00d6z ile birlikte a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Bakan Kurum, uygulanacak kentsel yenileme projeleriyle Erzurum a\u00a01400 konut in\u015fa edilece\u011fini s\u00f6yledi. Bakan Kurum, Erzurum un tarihi, turizmi ve istihdam\u0131 ad\u0131na \u00f6nemli bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti. Kale \u00e7evresinde uygulanan k\u00fclt\u00fcr yolunda 21 bin metrekare alanda 14 milyon liral\u0131k proje uygulanaca\u011f\u0131n\u0131, 5 milyon liras\u0131n\u0131n \u0130ller Bankas\u0131 ndan hibe olarak verilece\u011fini ifade eden Kurum, Cumhuriyet Caddesi, Ulucami ve Ta\u015fambarlar aras\u0131nda kalan 88 bin metrekarelik alan\u0131n da kentsel yenileme ve riskli alan ilan edilece\u011fini vurgulad\u0131. Yakutiye Belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde 70 bin metrekarelik alanda 400 rezerv konut \u00fcreteceklerini s\u00f6yleyen Kurum, konutlar\u0131n 3, 4 ve 5 kattan fazla olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\u00dc\u00e7 K\u00fcmbetlere 78 bin metrekarelik alanda Millet Bah\u00e7esi in\u015fa edilece\u011finin bilgisini veren Bakan Kurum, Da\u011f Mahallesinde 80 bin metrekare alana 500, G\u00f6lba\u015f\u0131 Mahallesinde 250, Sanayi Mahallesinde 250 konut yapacaklar\u0131n\u0131\u00a0ifade etti.Bakan Kurum, merkez Paland\u00f6ken il\u00e7esinde ise bir ve ikinci marketlerde 60 bin metrekarelik alanda kentsel yenile uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Bakan Kurum, Erzurum da 6 ayr\u0131 noktada ayn\u0131 anda kentsel yenileme projeleri yap\u0131yoruz. Bin 400 ba\u011f\u0131ms\u0131z b\u00f6l\u00fcm i\u00e7eren rezerv konutlarla h\u0131zl\u0131 \u015fekilde vatanda\u015flar\u0131n risk alt\u0131nda bulunan alanlar\u0131n d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcn\u00fc sa\u011flam\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z dedi.\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, kuralar\u0131 \u00e7ekilen bin sosyal konutun ihalesinin y\u0131lsonuna kadar yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l in\u015faatlar\u0131n ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\u00a0