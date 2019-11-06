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Gözeler ve ekibi kolları sıvadı Erzurum’dan Türkiye’ye ses verecekler

İHA

Erzurum'un başarılı işadamlarından Muhammet Zeki Gözeler, Erzurum'dan tüm Türkiye'ye ses verecek önemli bir sivil toplum hareketi için kolları sıvadı. Gözeler, "Bu yolda ayrı, gayrı yok. Bu yolun tek hedefi toplumsal kalkınmayı hedef alarak başta şehrimiz olmak üzere bölge ve ülkemizin kalkınabilmesi yolunda emek harcamak olacaktır." dedi.

Gözeler ve ekibi kolları sıvadı Erzurum’dan Türkiye’ye ses verecekler

Erzurum’un başarılı işadamlarından Muhammet Zeki Gözeler, Erzurum’dan tüm Türkiye’ye ses verecek önemli bir sivil toplum hareketi için kolları sıvadı. Gözeler, “Bu yolda ayrı, gayrı yok. Bu yolun tek hedefi toplumsal kalkınmayı hedef alarak başta şehrimiz olmak üzere bölge ve ülkemizin kalkınabilmesi yolunda emek harcamak olacaktır.” dedi.
Yaklaşık üç yıldır merkezi İstanbul’dan bulunan BİRKONFED İş Dünyası Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinin yanı sıra bir süre önce kendisine tevdi edilen Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Gözeler, önemli bir sivil toplum harekatına öncülük ederek, ekibiyle birlikte Erzurum merkezli olarak tüm Türkiye’yi kapsayacak bir sivil toplum örgütü kurulması için çalışmalara başladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Muhammet Zeki Gözeler, “2016 yılından bu yana merkezi İstanbul’da bulunan BİRKONFED İş Dünyası konfederasyonu ailesi içerisinde, şehrimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz için emek harcadık.” dedi.
Bu dönemde Erzurum İl Temsilciliği’nin yanı sıra Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunduğunu hatırlatan Gözeler, “Özellikle Erzurum İl Temsilciliği olarak belirlenmemin ardından, her biri birbirinden kıymetli iş adamlarımızla birlikte bir yönetim oluşturarak ulusal ve uluslararası alanlarda çok ciddi çalışmalara imza attık. Süreç içerisinde serhat şehir Erzurumumuzda belirlediğimiz birçok eksikliğin olduğunu ve şehrimizin her anlamda gerekli değeri göremediğine şahit olduk. Netice olarak, bu sorunların ortadan kaldırılarak şehrimizin hak ettiği konuma taşınabilmesi adına tek çıkış yolunun, büyüğünden küçüğüne kenetlenerek birlik içerisinde adım atmaktan geçtiği kanaatine vardık.” ifadelerini kullandı.
BU YOLDA AYRI GAYRI YOK
“Buradan yola çıkarak, Erzurum temsilciliği olarak bağlı olduğumuz BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonundan ayrılıp, tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni bir STK hareketinin kurulması kararına vardık.” diyen Gözeler, şunları kaydetti: “Özellikle 3 yıla yakın bir süredir bizlerle birlikte yürüyerek desteklerini bizlerden hiçbir zaman eksik etmeyen ve tüm kazanımlarını yine Erzurum’a yatırım yapmakla değerlendiren birbirinden değerli iş adamlarımız ile aldığımız bu kararın, başta şehrimiz olmak üzere tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu anlamda; Başta Erzurum olmak üzere tüm ülke genelinde, toplumun bütün kesimlerini ayırt etmeden kucaklayan, iş dünyası adına sorunların çözümü ve şehrimizin yanı sıra ülkemizin kalkınması yolunda gayret ve çabayı kendine görev addeden herkesi birlikte yürümeye davet ediyoruz. Bu yolda ayrı, gayrı yok. Bu yolun tek hedefi toplumsal kalkınmayı hedef alarak başta şehrimiz olmak üzere bölge ve ülkemizin kalkınabilmesi yolunda emek harcamak olacaktır. Kapısı herkese açık ve istişare kültürü ile adım atarak büyümeyi hedefleyen STK’mıza dair tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacak ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz.”

ERZURUM

06 Kasım 2019 Çarşamba

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