Küçük, Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığına atandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığına Oltulu Nurettin Küçük atandı.

Nurettin Küçük, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Personel Hizmetleri Başkan yardımcılığı görevine başlayan Küçük’ün atama kararı Oltu’da sevinçle karşılandı.

NURETTİN KÜÇÜK KİMDİR?

1977 yılında Oltu’da dünyaya gelen Nurettin Küçük, ilk, orta ve lise eğitimini Oltu'da tamamladı. Sağlık memuru olarak bir müddet görev yaptıktan sonra Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra aynı alanda yüksek lisans yapan Küçük, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Küçük, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

ERZURUM 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.