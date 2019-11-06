Çomaklı: “STK’lar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz”

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Platformun Onursal Başkanı Başyazar Mehmet Şener, Platformun Kurucusu ve Sözcüsü Yavuz Demir, Ebu İshak Vakfı Eğitimcilerinden Ebubekir Gözüm ve eğitimci Tuba Işık katıldı.

Konuklarına nazik ziyaretlerini için teşekkür eden Rektör Çomaklı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelmekten ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekten memnun olduğunu ifade ederek, Erzurum için bir şeyler yapmanın gerekliliğinden bahsetti.

Atatürk Üniversitesinin akademik çalışmalarına dönük değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, üniversitenin bilimsel çalışmalarda artık dünya ölçeğinde bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, yabancı öğrencileriyle de geniş kitlelere hitap ettiklerini söyledi. Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi sosyal donatılar, güvenlik, temizlik ve huzur bakımından Türkiye’nin en iyi yerleşkelerinden birine sahip. Sayısı her yıl giderek artan öğrencimizle ülkemizin aydınlık yarınları için gece gündüz çaba harcıyoruz. Üniversitemizde birkaç yıl içinde çok büyük hizmetlere imza atarak, dünya çapında ilk 500 üniversite arasına girmesi için çalışıyoruz” dedi.

Platform adına bir değerlendirmede bulunan Başyazar Mehmet Şener, Atatürk Üniversitesinin ülke eğitimi için tartışılmaz bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Şener, Atatürk Üniversitesinin Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte 20 yılda alınabilecek bir mesafeyi kısa zamanda kat ettiğini söyledi.

ERZURUM 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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