Gençleşmenin sırrı: Ameliyatsız iple yüz germe

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, ameliyatsız iple yüz gerdirme uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Kontür lift , silüet lift,aptos ipi, örümcek ağı estetiği olarak da bilinir. Düz veya kılçıklı değişik uzunlukta Ve kalınlıkta ameliyat iplikleri ile yapılan bir germe yüz gençleştirme tekniğidir. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir ancak lokal anestezi çoğu zaman yeterlidir. Bu yöntem sarkma, kırışıklık, elastik kaybı, yüz Ve çene kontörünün kaybolması durumlarında tercih edilir. İşlem 3060 dakika sürebilir. Yüz Ve boyun kaş üzeri göz Ve ağız etrafı uzamış dudak burun mesafesi gibi durumlarda bu yöntem ile toparlanma sağlanır. İşlemden sonraki birkaç gün ödem olur ki bu da normaldir. Bazen küçük lokalize morluklar olabilir. Kullanılan ipler poliprolen denilen ve uzun dönemde erime özelliği olan Ve erirken yerine kollajen bağ dokusu oluşturan ipliklerdir. Çoğu hasta uygulama sonrası hemen günlük aktivitelerine dönebilmektedir. Ancak yüz bölgesine masaj vs gibi oluşturucu işlemlerden birkaç hafta uzak durulması gerekir. Bu bölgeye baskı vs de istenmez. Operasyon sonrası buz uygulaması ile morluklar Ve şişlikler azaltılır. Birkaç gün kaşıntı görülebilir ancak yoğun bir rahatsızlık söz konusu değildir” dedi.

Özellikle 40 yaşın üzerinde yüz ve yanak kenarlarındaki sarkmalar ve gevşemeler için etkili bir yöntem olduğunu ifade eden Od. Sezgin, “Etkisi 23 sene sürer denilebilir. Tabi ki kişinin yaşı sigara içip içmememi güneş ışınları gibi pek çok değişik faktör vardır. H100 Aşısı: Derideki nemin artmasına sıkılaşmasının artmasına ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Cildin su tutmasını arttırdığı Ve cildin daha parlak Ve canlı görünmesini sağladığı için her yaşa uygulanabilir. Tabi ki sadece doktorlar tarafından uzaman kişilerce uygulanmalıdır. Trrcihen 23 hafta ara ile 23 seans öneriyoruz bu tabi ki cildin sarkma kırışıklık Ve deformasyon miktarına göre değişir. Özellikle yüz boyun dekolte el sırtı gibi güneşe ve dış etkenlere en fazla maruz olan bölgelere uygulanır. Yüksek oranda hyalüronik asit ve mannitol içerir. Mannitol antioksidan özelliğindedir. Ayrıca ödem giderici etkisi vardır. Dokudaki etkinliği ve kalıcılığı daha fazladır. Somon DNA: Zamanla çevresel faktörler ile bozulan cilt kalitesini arttırmak için uygulanabilir. Parçalanan bozulan Elastin lifleri ve kollajen cildin daha donuk kırışık Ve sarkık görünmesine neden olurlar . Bu uygulama ile kollajen lifleri daha düzgün Ve güçlü suruma gelir , UV B ışınları nedeni ile oluşan radyasyon hasarını azaltırlar . Cildin parlaklığı artar, daha pürüzsüz Ve sağlıklı görünüm sağlanır. Bunlar polinükleotidler ve hyalüronik asit molekülleri tamamen Vücudun doğal elemanları olup hücre yenilenmesini sağlarlar. Başta göz çevresi olmak üzere karışıklıklar hafifler. 13 hafta arayla 24 seans uygulanabilir. Kızarıklık başta hafifçe olur ama sonra geriler. Lazer radyo frekans gibi yöntemlerle kullanılabilir. Botoks Ve dolgu ile kombine edilebilir. Yüze hafif bir tabaka lokal anestezi kremi uygulamak yeterli olur. Dolgu uygulamaları: Kliniğimizde sadece hyalüronik asit dolguları uygulanmaktadır. Ciltaltı yüzeysel ve derin ve bölüm olarak derin çene ucu çene konturları ve gözaltına ışık dolgusu olarak uygulanmakta olup juvederm ve resylane markalarını teosylal redensity 1ve 2 gözaltı ışık dolgularını dudak çevresi için ise resylane kiss ve derin bölüm için ise volbella tercih ediyorum. Uygulama esnasında ağrı duyulmaması için o bölgeye lokal anestezi kremi uygulanması yeterli olur. Dudak çevresi ve çene için ise lokal anestezi uygulanması konforu arttırır. İşlemden hemen önce ve sonra fotoğraf çekip değerlendirmekte yarat var objektif değerlendirme açısından. İşlemden sonra morluk önlemek için buz uygulanması Ve özel morluk önleyici krem kullanılması iyi olur, antibiyotikli kremler ile bu bölgenin işlem sonrası enfeksiyondan korunması sağlanmış olur. Özellikle gözaltı ışık dolgu uygulamalarından sonra soğuk uygulamanın ödem ve morluk oluşumu açısından çok faydası vardır. Kalıcılıkları 1218 ay diyebiliriz. Tekrarlanması ile daha etkili ve daha uzun süreli sonuç alınması mümkün olur” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.