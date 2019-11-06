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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gürcistan Büyükelçisi: Gürcü Hatun'un mezarını birlikte yapacağız

DHA

GÜRCİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait olduğu ileri sürülen mezarı iki ülkenin birlikte inşa edeceğini belirtti. 

GÜRCİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait olduğu ileri sürülen mezarı iki ülkenin birlikte inşa edeceğini belirtti. 
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Müsteşar Diana Malazonia ile birlikte geçen Ağustos ayında Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarı ziyaret etti. Mezarda fotoğraf çeken Büyükelçi George Janjgava, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Gürcistan halkını kardeş gibi gördüklerini söyleyen Vali Memiş, yakın akrabalık ilişkileri bulunduğunu anlattı. Kendisinin de Karadenizli olduğunu ifade eden Memiş, ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı. 
Göreve geldikten sonra Erzurum'u yaklaşık 10 kez ziyaret ettiğini belirten Büyükelçi George Janjgava, kentin cami, tarih ve sokaklarını çok iyi bildiğini söyledi. "Ben de Karadenizliyim. Gürcü Lazım" diyen Janjgava, "Bende Karadeniz karakter tipi var. Her zaman şaka yapıyorum" dedi.     
FACEBOOK'TA ROPÖRTAJ YAPTIM
Erzurum'a gelmeden önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta röportaj yaptığını ve herkesin Erzurum'da ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait mezarla ilgili sorular sorduklarını anlatan Janjgava, "Herkes bana soruyor, ne oldu nasıl oldu? Sadece bizimkiler değil, dünyanın her yerinden yabancılar gelecek. Bizim nüfus fazla değil ama Japonya, Güney Kore, Amerika, Avrupa, Arap ülkelerinden herkes görmek için buraya gelecek" diye konuştu.  
Pasinler Ovaköy'deki mezarın Türk ve Gürcü tarihi için önemli olduğunu vurgulayan Janjgava, şunları söyledi:
"Tamara bizim büyük kraliçenin torunudur. O biliyorsunuz evlenmek için buraya geldi. Kraliçenin torunu Konya'da evlendi. Sonra eşi Sultan oldu. Oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat, Erzurum'da öldü. Annesi de ölünce vasiyet ederek oğlunun yanında toprağa verildi. Gürcü Hatun'un sizde de önemli bir yeri var. Kendisi Mevlana'nın arkadaşıdır. Konya'da kümbet yapımına sponsor oldu, yardım etti. Mezardan çıkarılan taş üzerinde yazı, kadın kemikleri var. Büyük ihtimalle burası Gürcü Hatun'un mezarıdır. Bu mezar iki ülke arasındaki ortaklık sembolu olarak çok önemli. İki gün önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda konu gündeme geldi. Mezarı beraber yapacağız. Ülkemizde kraliçe ailesine ait testler var. Bu konuda yardımcı olabiliriz." 
ADLİ TIPLA İŞİ HIZLANDIRACAĞIZ
Ovaköy'deki mezarla ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi veren Vali Okay Memiş ise, "Mezar koruma altına alındı. Bilimsel testler yapmamız gerekiyor. Mezarın Gürcü Hatun'a ait olup olmadığını bilihmsel olarak netleştirmeye çalışıyoruz. Karbon testleri için çalışmalar var. Adli Tıp Kurumu'yla görüştüm, konuyu hızlandırmak istiyoruz. Yüzde yüz netleştirmemiz lazım. Ama çok kuvvetle muhtemel tarihçiler ve antropologlar mezarın Gürcü Hatun'a ait olduğununu düşünüyor" dedi. 
Vali Okay Memiş, ziyaret anısına Büyükelçi Janjgava'ya Oltu taşı tespih hediye etti. Memiş, Müsteşar Diana Malazoni'ye kar tanesi sembollü broş hediye ettiği sırada Büyükelçi Janjgava'nın 'bekar' uyarısı yapması üzerine 'uğur olsun' temennisinde bulundu. 

ERZURUM

06 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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