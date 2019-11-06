Gürcistan Büyükelçisi Janjgava’dan Vali Memiş’e ziyaret

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Vali Memiş, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye ve Gürcistan’ın geçmişe dayanan dostlukları olduğunu söyledi.

Valilik girişinde Vali Memiş tarafından karşılanan Büyükelçi Janjgava, şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Memiş’in makamına geçen Janjgava, gazetecilere yaptığı açıklamada Erzurum’un kendisi için çok önemli tarihi bir şehir olduğunu belirtti. Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi anlaşmazlığın bulunmadığını ifade eden Janjgava, ekonomik ilişkilerin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Sınır komşusu olan Gürcistan ile Türkiye arasındaki kültürel bağlara değinen Vali Memiş ise, “Gürcistan devletini ve Gürcü halkını çok seviyoruz, Türk milleti olarak adeta kardeş gibi görüyoruz. Yakın akrabalık ilişkilerimiz var.” dedi.

Erzurum’da bulunan Öşvank ve Meryem Ana Kiliseleri’nin onarımı için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Vali Memiş, kiliselerin dünya mirası olduğunu ve kısa zamanda turizme kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

ERZURUM 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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