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Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava Erzurum’da “Kraliçe Tamara (Gürcü Hatun) bizim tarihimiz için ...

İHA

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ve Müsteşar Diana Malazonia, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Janjgava ve Memiş, İki ülkenin akraba bir millet olduğunun göstergesi haline gelecek, 2. Alâeddin Keykubat ve annesi Gürcü Hatun'un mezarı olduğu bilinen ve bu yönde tarihi kümbette kazıların sürdürüldüğü çalışma hakkında açıklamalarda bulundular.

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava Erzurum’da “Kraliçe Tamara (Gürcü Hatun) bizim tarihimiz için çok önemli” “Kraliçenin oğlu 2. Alâeddin Keykubat’ın sultan olmasıyla Türkiye’de bizim için önem arz etti” Erzurum Valisi Okay Memiş, Bilimsel olarak Gürcü Hatun (Kraliçe Tamara) konusunu karbon testleriyle netleştirmek istediklerini söyledi

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ve Müsteşar Diana Malazonia, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Janjgava ve Memiş, İki ülkenin akraba bir millet olduğunun göstergesi haline gelecek, 2. Alâeddin Keykubat ve annesi Gürcü Hatun’un mezarı olduğu bilinen ve bu yönde tarihi kümbette kazıların sürdürüldüğü çalışma hakkında açıklamalarda bulundular.
Erzurum’a 10. kez geldiğini ve her sokağını, her taşını çok iyi bildiğini dile getiren Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum’un tarihini çok önemsediğini söyledi. Türkiye’nin Gürcistan için çok önemli bir ülke olmasının öncelikli sebebini, Kraliçe Tamara (Gürcü Hatun)’nın 2. Alaaddin Keykubat’ın annesi olmasına bağlayan Janjgava, iki ülke arasında tarihi ortaklıklar olduğunu belirtti.

‘Dünya tarihçilerini ilgilendiren bir araştırma söz konusu’
Janjgava, Pasinler'de tarihi kümbette, yürütülen kazı çalışmasında, mezar odalarında bulunan kemik ve diş örneklerinin 2. Alaaddin Keykubat ve annesi Gürcü Hatun’a ait olduğunun yapılacak araştırmalar sonucu netice kazanacağı hususunda, mezarın bulunduğu noktada Gürcistan arkeologlarının da araştırma yapacaklarını dile getirdi.

‘Türkiye mozaikli bir devlet, bu yüzden çok güçlü’
Annesinin Çerkez olduğunu, Türkiye’de de Abaza, Çerkez, Gürcü, Laz gibi her milletten insanın olduğunu ve bu insanların büyük bir mozaik oluşturduğunu vurgulayan Büyükelçi Janjgava, Bu mozaik sayesinde Türkiye’nin çok güçlü bir devlet olduğunu söyledi. Büyükelçi, “Dünya tarihçilerini ilgilendiren bir araştırma olduğunu belirten Büyükelçi, İki ülke arasında kiliseler, camiler, kaleler açısından çok fazla tarihi ortaklıklar var. Kraliçe Tamara (Gürcü Hatun) bizim tarihimiz için çok önemli, kraliçenin oğlu 2. Alâeddin Keykubat’ın sultan olmasıyla Türkiye’de bizim için önem arz etti. Sultan’ın ölmesinin ardından annenin Keykubat’ın yanına gömülmüş olduğunu netleştirmek istiyoruz. Gürcü Hatun aynı zamanda Mevlana’nın arkadaşı, kazıda kadın kemiklerinin bulunmasıyla büyük bir ihtimalle mezarın Gürcü Hatun’un mezarı olduğunu düşünüyoruz. Hanedan arasında yapılacak testlerimiz de olacak” dedi.

‘Bu araştırma iki ülkenin akraba olduğunun bir göstergesi’
Erzurum Valisi Okay Memiş, Bilimsel olarak Gürcü Hatun (Kraliçe Tamara) konusunu karbon testleriyle netleştirmek istediklerini belirtti. Vali Memiş, “Bu mesele bizim akraba bir millet olduğumuzun göstergesi, iki ülkenin akrabalık ilişkileri açısından önemli bir çalışma, mezarların Keykubat ve Gürcü Hatun’a ait olduğu konusu DNA ve karbon testlerine incelemesi sonucu belirlenecek” dedi.
Vali Memiş, “Millet olarak Gürcü halkını çok seviyoruz yakın akraba ilişkilerim dahi var, benim bizzat Gürcü akrabalarım var. Erzurum Artvin üzerinde 50‘ye yakın tünel var. Gürcistan’ın batısındayız, tarihi ipek yolu üzerindeki vilayetlerdeniz. Gürcü kardeşlerimizle ilişkilerimiz bin yıldır devam ediyor. Gürcistan’ın bağımsız devlet olmasını ilk kabul eden devletlerden birisiyiz. Komşularımız ne kadar güçlü ve huzurlu olursa bizde sınırlarımız içerisinde o kadar huzurlu olacağız. Bunun olumsuz örneklerini maalesef güney sınırlarımız içerisinde görüyoruz. Bir devlet varlığı olmadığı zaman, uydu, taşeron yapılanmaları ülkemizin asayişini tehdit ediyor. Biz komşularımızın iyi durumda olmalarını temenni ediyoruz. Gürcistan’ın en az Türkiye kadar güçlenmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ve Müsteşar Diana Malazonia’ya oltu taşı ve gümüşten yapılmış hediyeler armağan etti.

ERZURUM

06 Kasım 2019 Çarşamba

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