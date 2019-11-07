Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı

İHA

Iğdır'da oyun oynadığı sırada tandıra düşen küçük Fatma, vücudunun çeşitli noktalarında feci şekilde yandı. Tedavisi devam eden 2.5 yaşındaki Fatma'nın ayak parmaklarının tamamını kaybetme ihtimali var.

Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı

Iğdır’da oyun oynadığı sırada tandıra düşen küçük Fatma, vücudunun çeşitli noktalarında feci şekilde yandı. Tedavisi devam eden 2.5 yaşındaki Fatma'nın ayak parmaklarının tamamını kaybetme ihtimali var.
Iğdır'ın Karakuyu köyünde yaşayan Sadullah Çakmaz ve Asiye Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olan 2.5 yaşındaki Fatma Çakmaz, annesinin ekmek yapmak için yaktığı tandıra düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan anne Asiye Çakmaz, koşarak kızını tandırdan çıkartıp ardından soğuk suyun altına tuttu. Olay yerine çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Fatma, ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alınan Fatma’nın göğüs, kalça ve ayak bölgelerinde 2. ve 3. derece yanıklar olduğu tespit edildi.
Öte yandan 5 gündür Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden küçük Fatma’nın ayak parmaklarının tamamını kaybet ihtimali var.
Çocuğunun iyileşme süresinin uzayabileceğini bu yüzden sabırlı olmaya çalıştıklarını ifade eden Baba Sadullah Çakmaz, “Fatma’nın annesi tandırda ekmek pişirmek için içeriden hamuru almaya gitmiş. Çocuk da tandır düz zeminde olduğu ve eski tip tandır olduğu için fark etmeyerek içine düşmüş. Şuanda bacağında ve kalçasında derin yanıklar var. Buraya getirdiğimizde doktorlar ameliyata aldı. Yavaş yavaş iyileşecek biraz sabırlı olmamız lazım. Bizden çocuğun iyi beslenmesini istediler. Şuanda doktorlar parmak uçlarında herhangi bir sıkıntı olabileceğini söylüyor. Devletimiz doktorlarımız hep yanımızda. Biraz maddi durumumuz kötü. Çocuğun hastaneden sonra beslenmesinde çok zorluk yaşıyoruz. Devletimizden ihtiyaçlarımız için yardım istiyoruz. Ben işsizim. İnşaatlarda amelelik yapıyorum” dedi.
Ayrıca köyde yaşayan ailelerin ekmek yapmak için kullandıkları tandırları zemine sıfır yapmamalarını tavsiye eden Baba Çakmaz, “Aileler bu tarz hadiseleri yaşamaması için artık bu tarz eski tandırları kullanmasın. Zemine sıfır olan tandırları değil de yüksekte olan tandırlarda ekmeklerini yapmasını öneriyorum. Çocuklarının karşılarında can çekişmelerini görmemeleri ve böyle vakaların bir daha olmaması için dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden küçük Fatma iyileşeceği günü bekliyor.

ERZURUM

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Avatar' lakaplı Gökhan, 8'inci kez dünya şampiyonu
YEREL HABERLER 'Avatar' lakaplı Gökhan, 8'inci kez dünya şampiyonu
Çat Belediyesi’nde yerel yönetim buluşması
YEREL HABERLER Çat Belediyesi’nde yerel yönetim buluşması
ETSO’da, “Toplantı ve Zaman Yönetimi” semineri
YEREL HABERLER ETSO’da, “Toplantı ve Zaman Yönetimi” semineri
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak' ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, ETÜ Rektörü Prof. ...
Türk-İş İl Temsilcisi Gökçan: “Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor”
YEREL HABERLER Türk-İş İl Temsilcisi Gökçan: “Çalışanlar her yıl ...
Bakan Kurum’dan Büyükşehir’e tam not
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Büyükşehir’e tam not
AÇSH personeline ‘Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü’ semineri
YEREL HABERLER AÇSH personeline ‘Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü’ ...
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava Erzurum’da “Kraliçe Tamara (Gürcü Hatun) bizim tarihimiz için çok önemli” “Kraliçenin oğlu 2. Alâeddin Keykubat’ın sultan olmasıyla Türkiye’de bizim için önem arz etti” Erzurum Valisi Okay Memiş, Bilimsel olarak Gürcü Hatun (Kraliçe Tamara) konusunu karbon testleriyle netleştirmek istediklerini söyledi
YEREL HABERLER Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ...
Gürcistan Büyükelçisi Janjgava’dan Vali Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER Gürcistan Büyükelçisi Janjgava’dan Vali Memiş’e ...
Bakan Kurum’dan marketler mevkiine dönüşüm projesi müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan marketler mevkiine dönüşüm projesi ...
Dadaş kızı Ülkü müzik piyasasını sallıyor “Tıpış tıpış geri dönüverecek”
YEREL HABERLER Dadaş kızı Ülkü müzik piyasasını sallıyor “Tıpış ...
Gürcistan Büyükelçisi: Gürcü Hatun'un mezarını birlikte yapacağız
YEREL HABERLER Gürcistan Büyükelçisi: Gürcü Hatun'un mezarını ...
Vali Memiş’ ten 9 Kasım daveti
YEREL HABERLER Vali Memiş’ ten 9 Kasım daveti
Dermal dolgular ile gençleşin
YEREL HABERLER Dermal dolgular ile gençleşin
Çalışanlarda öğle yemeği tercihine dikkat
YEREL HABERLER Çalışanlarda öğle yemeği tercihine dikkat
Protez göz özgüveni geri getiriyor
YEREL HABERLER Protez göz özgüveni geri getiriyor
Yanak estetiği ile Hollywood yüzü
YEREL HABERLER Yanak estetiği ile Hollywood yüzü
Dadaş Ortaokulu’nda farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Dadaş Ortaokulu’nda farkındalık etkinliği
Vücutta oluşan çatlaklara dikkat
YEREL HABERLER Vücutta oluşan çatlaklara dikkat
Gençleşmenin sırrı: Ameliyatsız iple yüz germe
YEREL HABERLER Gençleşmenin sırrı: Ameliyatsız iple yüz germe
Emre Şahin, önce kampta sonra tatamide ter dökecek
YEREL HABERLER Emre Şahin, önce kampta sonra tatamide ter dökecek
Çomaklı: “STK’lar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz”
YEREL HABERLER Çomaklı: “STK’lar ile bir araya gelmekten memnuniyet ...
Küçük, Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığına atandı
YEREL HABERLER Küçük, Personel Hizmetleri Daire Başkan ...
Gözeler ve ekibi kolları sıvadı Erzurum’dan Türkiye’ye ses verecekler
YEREL HABERLER Gözeler ve ekibi kolları sıvadı Erzurum’dan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X