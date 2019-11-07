Aydemir, ‘Asla unutmayacağız’ Aydemir: ‘Diyarbakır Analarına selam olsun’

AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, ‘İktisadi açıdan dessaslıkları, iktisadi açıdan çökertme girişimlerini asla unutmayacağız. Bunun için de birlik ve bütünlük, bir olmak, yüreklerin aynı frekansta atması o kadar önemli, o kadar mübarek ki.’ dedi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyonda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Diyarbakır’da evlat nöbetinde bulunan anaları selamladı, bölücü zihniyet taşıyanları telin etti, Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren kahramanları tebrik ile şehitlere rahmet niyazında bulundu.

DİYARBAKIR ANNELERİNE SELAM OLSUN

Milletvekili Aydemir, ‘Özel, mübarek bir iş yapıyoruz burada, kanun yapıyoruz, bütçe yapıyoruz dolayısıyla bununla iştigal eden insanlara saygımız da çok yüksek. Öyleyse saygıyla selamlıyorum buradaki bütün heyeti ve bir selam, bir saygı, bir temenna, bir teşyii edici ifadede de çok hususi bir kesime olsun, istismar etmeyen, hakikaten vatanseverlik kıvamı çok yüksek olan bir kesime analara olsun, Diyarbakır'da iki ayı aşkın zamandır feveran eden, evlatlarının imansız canilerin dağa götürdüğü ve yürekleri yanan analara olsun. Onlara selam olsun, saygı olsun. ‘ dedi.

‘DİYARBAKIR ANNELERİ VATANSEVER ANNELERDİR’

Bölücü zihniyet içinde istismar girişimlerinde bulunanları telin eden Milletvekili Aydemir, ‘Bir de lanet olsun... Kime? Onlara gözünü kapatanlara, onları duymayanlara, insanlık şarlatanlarına olsun. Özellikle altını çiziyorum, Batı'nın insanlık havarisi kesilip hakikatte insanlık düşmanı olanları burada kayda geçiyorum, o analara dönüp bakmayanları burada samimiyet testinden geçiriyoruz. Not düşmek lazım şu bütçeyi yaparken ki Kürt'ü ifade eden Kürt'ü temsil eden hakiki simalar oradaki analardır, oradaki vatansever analardır, Kürt'ün niteliğini onlar ifade ediyor, Kürt'ü istismar etmiyor, Kürt'ü hakikaten temsil ediyor. Ben, Erzurum coğrafyasından gelmiş birisi olarak Kürt değilim ama "Kürt'üm." diyenden daha fazla kendini Kürt hisseden birisiyim, onlardan oy alan birisiyim, onlara burada saygı, temenna, bir vazife olarak addediyor ve kayda geçiyorum. “ vurgusunda bulundu.

‘MEHMETÇİĞİMİZE MİNNETTARIZ’

Sunumunda Barış Pınarı Harekatına telmihte bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Tabii, buna bağlı olarak bir de bir özel tarz hayata geçirildi, tarzın adı Barış Pınarı Harekâtı. Bütün dünyanın şapka çıkardığı ve süper diye tarif gören, anlatılan ülkelerin yöneldikleri zaman insanların katline, sivil yaşama müdahalesine mal olan tarzının tam tersi, sivilleri tamamen tefrik ederek oradaki teröristlere, Kürtlere zulmü reva görenlere yönelip orada mücadele veren Mehmetçiklerimiz, ordumuz, şerefimiz, izzetimiz, iffetimiz onlara da buradan minnettarlığımızı, saygımızı ifade ediyorum. Elbette bu hâli kim açığa çıkarıyor? Bizim genetik kodlarımız açığa çıkarıyor. Beş bin yıllık bir tarihî geçmişi olan yüksek bir milletiz ve kayıtlı iki bin beş yüz yıllık devlet hayatımız var. Bu böylesine bir yüksekliği ortaya çıkarıyor yani insana eşrefimahlukat olarak bakarak hareket tarzımızı tespit ediyor ve ona göre hareket ettiriyor. Bunu hayata geçirenler hakikaten bizim şeref levhalarımız, şeref varakalarımızdır; şehitlerimizden bahsediyorum. Orada bu millet için, bizim için şurada bütçe yapma imkânı tanıdıkları için hakikaten onlar için ne ifade etsek az gelir. ‘ dedi.

‘ASLA UNUTMAYACAĞIZ’

Konuşmasında, Türkiye’yi zor durumda bırakmak için uğraşan dış mihrakları telin eden Milletvekili Aydemir, ‘ Bütün tehditleri bertaraf ediyoruz, Allah'ın izniyle edeceğiz çünkü bu güç, bu kuvvet var bizde. Çünkü Cenabı Hakk'ın inayeti hakikatin peşinde olanlarla beraber oluyor, bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da olacak. Ancak bir hakikati de asla ıskalamayacağız, nedir o? Bizi başka cenahlardan sarıp sarmalayan birtakım tehdit unsurları. Bunlar özellikle şu vasat, şu Plan ve Bütçe Komisyonu zemini bunu çok iyi anlatır. İktisadi açıdan dessaslıkları, iktisadi açıdan çökertme girişimlerini de asla unutmayacağız. Bunun için de birlik ve bütünlük, bir olmak, yüreklerin aynı frekansta atması o kadar önemli, o kadar mübarek ki. ‘ kaydını düştü.

ERZURUM 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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