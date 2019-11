Milletvekili Aydemir bütçeyi değerlendirdi Aydemir: ‘AK kadrolar hep haklı çıktılar’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, rakamlarla ülke ekonomisini, 2002’den bu güne kaydedilen sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN EŞSİZ DİRAYETİ’

Türkiye’ye karşı sergilenen ekonomik yaptırımları, iktisadi gidişatı bozmaya yönelik iç ve dış girişimleri nefretle karşıladıklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘İktisadi enstrümanları kullanarak bizi alt etme girişimlerine karşı sürekli müteyakkız hâlde bulunacağız. Bugüne kadar bunlarla baş ettik, Bunu yaparken dirayet ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız ve hakikaten keyfiyet, nitelik ifade eden ak kadrolar ve Cumhur İttifakı'mızın diğer cenahı çok özel bir duruş sergiledi. ‘ dedi.

ÇOK SİHHATLİ BİR EKONOMİK ZEMİN VAR

Milletvekili Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mustafa Kalaycı’nın, "Bankaların ve şirketlerin dışsal pozisyonu istikrarlı döviz rezervleri ılımlı seviyede arttı, Enflasyon düştü ve Türk lirası beklenenin üzerinde faiz indirimlerine rağmen değerini korudu, öyleyse çok sıhhatli bir ekonomik zemin var demektir." tespitlerini paylaştı.

AĞBAL’A TEŞEKKÜR

‘Bu hâli, bu vasatı tanzim eden, düzene koyan kim varsa hepsine müteşekkiriz.’ diyen Milletvekili Aydemir, Maliye eski Bakanı Naci Ağbal’ın başarılarına değinerek, ‘Bir defa Eski Bakanımız, o da benim hemşehrim sayılır, Bayburt'un yiğit evladı, daha öncesinde Dadaş tavsifini yapmıştım kendisi için, bütçe başkanımız, hakikaten bu işlerde çok mahir, yaptıklarına minnettarız ve onun varlığı, orada oluşu bir sigorta anlamını taşıyor; öyle oldu. ‘ dedi

‘AK KADROLAR HEP HAKLI ÇIKTILAR’

Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, 6'ncı bütçemi yapıyorum ben burada. Her bütçede bugün terennüm edilenlerin tamamı söylendi ama hiçbir tanesi de hakikaten bulmadı, hep bizim dediklerimiz oldu. Sebep? Nitelikli bir kadro var, samimi, hasbi, kalbî çalışan bir ekip var, öyle olunca da ardından başarı çıkıyor. Bunu da söylemek lazım. Ben bu kadroya da bunun için çok teşekkür ediyorum. Son kertede, son tahlilde hakikat şunu ortaya koyuyor: Ak kadrolar hep haklı çıktılar, güzel işler yaptık. Allah'ın izniyle, 2023 hedeflerine de önemli oranda ulaşacağız ve kızıl elmalarımız özel kavramlar bunlar, insanın yüreğinde inşirah zemini açan kavramlar 2053, 2071, onlara da ulaşacağız inşallah. ‘ diye konuştu.

İNKARI KABİL MİDİR?

Milletvekili Aydemir, ‘ Bakın, hak teslimi önemli diyorum ya, Sayın Cumhurbaşkanımız dün grup toplantısında birkaç rakam verdi.. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay bey, sunumunda daha önce çok net bir biçimde bunları koydu, arkadaşlarımız da anlatıyorlar ama şu çok çok önemli; bizimle paylaştı, kamuoyuyla paylaştı ama burada bir kayda geçmek lazım: Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 20132018 arasında yılda ortalama yüzde 5,6 büyüdüğümüzden bahsetti. İnkarı kabil midir bunun? Bakınız, ihracatımız, aldığımız rakam 36 milyar, geldiğimiz nokta 180 milyar dolar. Bu gidişatı kesmek için, o kadar imansızca, dessasça yönelmeler oldu ki, normal rayında gitseydi her şey hakikat bulacaktı.’ dedi

‘BELGEYLE KONUŞUYORUZ’

Konuşmasında ülke turizmindeki gelişmeleri aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Turizmde 42 milyonluk bir rakamı bulmuşuz, yıl sonuna kadar 50 milyonu bulacağız ve dünyada 6'ncı ülke pozisyonuna gelmişiz. Neye rağmen gelmişiz? Bütün terörize yönelmelere rağmen gelmişiz. Kıyas kadar, meramınızın anlatmada özel bir yöntem yoktur. Yani "vulgarize etme" diyorlar ya, hikâyelendirme, kıyas da buna benzer bir yöntem. Bir kıyas: Bakın, 2002 yılında bütçenin yüzde 43,2'si doğrudan faiz harcamalarına gidiyor, şimdi bu oran yani 2019 yılında 43'ten yüzde 12'lere geliyor. Çok özel bir hâl değil midir? Gene aynı şekilde, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin yüzde 86'sı mübalağa etmiyorum, hakikati söylüyorum, kayıtlı, belgeli bunlar faize gidiyor. Şimdi 100 liralık verginin sadece 16 lirası yani yüzde 70'lik bir tasarruf. Belgeyle konuştuğunuz zaman çok, böyle, özel bir zemin çıkıyor orta yere. Belgeyle konuşacağız biz. ‘ ifadesine yer verdi.

KAMU YATIRIMLARI

Komisyondaki bütçe görüşmeleri sunumunda, bölgelerarası kalkınmışlık farkının giderilmesi odağındaki beklentileri paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Özellikle bize dönük, bizim coğrafyaya dönük, seçildiğim bölgeye dönük bir hâli burada not düşeceğim. Bütçenin temel ruhunu yansıtan, bereket iklimidir, hep söylüyoruz biz bunu. Bu bereketi getiren nedir? Ayrım gözetmeden, bölgeler arası kalkınmışlık farkına dönük hususen tamir edici, arızaları giderici tarzı hayata geçirmektir. Bunu hep yaptık biz. Özellikle Değerli Bakanımız Sayın Ağbal çok iyi biliyor, vukufiyeti çok yüksek; kamu yatırımlarının. Kamu yatırımları yapıldı bugüne kadar, bundan sonra da yapılması lazım. Hususen mesela ben somutlaştırayım bunu: Bu, bölgeler arası gelişmişlik farkını izale edebilme bakımından söylüyorum. Ağrı, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Elâzığ, Muş ve benzeri illerimize yönelik pozitif yaklaşımın bundan sonra da daha da artarak devam etmesi hususen bizim talebimizdir’ dedi.

‘VATANDAŞIN ALLAH RAZI OLSUN NİDASI HERŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR’

Milletvekili Aydemir, bölgede kamu yatırımlarının daha da artmasına işaret ederek, ‘Bu olursa hakikaten buna yürekten inanıyorum, Cenabı Hakk'ın inayeti de nusreti de orada neşet ediyor, açığa çıkıyor. Çünkü insanlarımızın "Allah razı olsun." nidası, ifadesi her şeyi değiştiriyor, kim ne derse desin. Şimdi, bakıyorum, krizden bahsediyorlar. Kriz, biz öteden beri söyledik, kriz filan yok, ne krizi kardeşim ya, neyin krizi ya. Orta yerde bir yönelme vardı, işte geldiğimiz nokta. Mustafa Kalaycı Başkanımdan Allah razı olsun, ne güzel bir şey söyledi az önce, ben mesela muttali değildim o bilgiye. DİSK'in açıklaması, DİSK'in, muhalif cenahın en, böyle, sert damarı olan sendika ne diyor? "Yüzde 7,7'lik bir enflasyon oranı." TÜİK'i sözüm ona zemmedenler burada özellikle bu rakamdan hisse kapacaklar.’ dedi.

HAYIRLI OLSUN

Milletvekili Aydemir, ‘18 bütçe yaptık. Bize bunu nasip eden Cenabı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi bu konuda istihdam ettiren milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır ve Allah'ın izniyle, biz bu hâl üzere yürürsek yani hakşinas tavırda berdevam olur isek, devam eder isek daha çok çok bütçeler yapacağız inşallah. Ben bütçede katkısı olan herkese, buradaki bürokrat kardeşlerime, başta tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, onun yetkin kadrosuna, Bütçe Başkanlığımıza teşekkür ediyorum ve buradaki milletvekili kardeşlerime, basın mensuplarına teşekkür ediyorum ve bütçemiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.’ temennisini paylaştı.

