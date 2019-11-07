Dadaş Ortaokulunda “En Sevgili” adlı program

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Mevlidi Nebi Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Öğrenci velilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen program Kuranı Kerim tilaveti, ilahiler, skeçler ve sinevizyon gösterimi ile son buldu.

Program sonunda velilere Kuranı Kerim ve Siyeri Nebi kitapları hediye edildi. Ayrıca öğrencilerin hatıralarında bu günün güzel bir yer edinebilmesi adına tüm öğrencilere ve velilere ikramda bulunuldu.

ERZURUM 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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