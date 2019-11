Vali Memiş’ten Mevlid-i Nebi Haftası mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, “Başta aziz milletimiz olmak üzere, bütün insanlığın güven, istikrar, huzur, kardeşlik, merhamet, hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve saygıda buluşmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Allah’ın, insanlığın devamına vesile kıldığı bir müessese olan ailenin ilk insan Hz. Âdem (a.s.) ile başlamış ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatında en kâmil mertebeye ulaştığını ifade eden Vali Okay Memiş, “Aile toplumumuzun, temel birimi olması ve aile içi geçimin büyük bir önem arz etmesi nedeniyle, bu yıl 8 Kasım 2019 Mevlidi Nebi haftasında, “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlenmiş olup, yoğunlukla hafta boyunca bu konu işlenecektir. Hepimizin bildiği üzere, Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) aynı zamanda bir ev reisiydi. O öyle bir örnek eş, öğle bir örnek babaydık ki ailevi tüm meselelerde hep hilim üzere olmuştur. Meseleleri tatlı bir dille ve istişare ile çözüp, bizlere de onu örmek ittihaz etmemizi istemiştir. Bu durum, hadisi şeriflerde ve onun örnek hayatını anlatan kitaplarda işlenmiştir. Her anlamda, güven, istikrar, huzur, rahmet, merhamet, sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet gibi erdemleri kişiliğinde toplamış olan Hz. Peygamber’imiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe ve yardımlaşmaya teşvik etmiştir. İslam’ın evrensel, çağlar üstü mesajını taşıyan yüce kitabımız Kur’anı Kerim, O’nun aracılığıyla insanlığa tebliğ edilmiştir. Ayrıca, Resulullah (s.a.v.), Rum suresinin 21. Ayetinde evliliğin mahiyetiyle ilgili buyurulduğu gibi evliliğin bir “sekine, sevgi ve rahmet“ olduğunu bizlere hem kavliyle hem de fiiliyle göstermiştir. Peygamber Efendimiz; “İnsanlar Âdem’ in çocuklarıdır. Âdem’ de topraktan yaratılmıştır.’’ buyurarak, kardeşliğe vurgu yapmıştır. Başka bir hadisi şerifinde; “Mümin, insanların canlarına ve mallarına zarar vermeyeceğinden emin olunan kimsedir.” buyurarak, insanlığın sosyal hayatta muhtaç olduğu en büyük ve en faydalı davranışa vurgu yapmıştır. Bu bağlamda, tıpkı diğer peygamberler gibi Resûlullah da, beşer olmasının gereği evlenmiş ve herkese örnek teşkil edecek huzurlu bir aile hayatı yaşamıştır. Bir eşin hanımına ve bir babanın çocuklarına karşı nasıl muamele etmesi gerektiğini en güzel şekliyle kendi hayatında göstermiştir. Aile fertlerinin hak ve vazifeleri hususunda; çok önemli esaslar ortaya koymuştur. Sevgili Peygamberimizin ortaya koyduğu bu umumî kıstaslar, sağlam ve huzurlu bir aile kurmaya kâfi gelecektir. Faziletli bir cemiyetin temel taşı ailedir. Çünkü aile cemiyetin ve devletin en temel unsuru ve en önemli kurumlarındandır. Ailenin sağlam olması halinde, toplumun ve devletin sağlam temeller üzerinde yükselip ve ilelebet devam edeceği tarihen sabit bir gerçektir” dedi. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Mevlidi Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin, bütün insanlığın kardeşlik, birlik, beraberlik, rahmet, merhamet, hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve saygıda buluşmasına vesile olmasını temenni eden Vali Memiş, “Bu vesileyle, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen” Hz. Peygamberimiz ’in aziz ve yüce hatırası adına düzenlenen Mevlidi Nebi Hafta ’sının vatandaşlarımıza, ülkemize, dünyanın çeşitli yerlerinde her zamankinden daha çok şefkat ve merhamete muhtaç olan İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

