Gözlerinizi güvenle renklendirin

Op.Dr. Hakan Yüzer, konkakt lens kullanımı hakkında bilgi verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, “Günümüzde renkli göze sahip olmaya çalışan bir çok kişi var. Bu nedenle de kontakt lens kullananların sayısı hızla artıyor. ‘Renkli göz’ isteğine yanıt verebilmesiyle burada kontakt lensler devreye giriyor. Lensler, kornea üzerine yerleştirilerek görme bozukluklarının giderilmeye çalışıldığı göz aparatlarıdır. Lens denilince aklımıza her ne kadar göz bozuklukları gelse de kimi insanlar renkli lensler kullanarak göz rengini değiştirmektedir. Renkli lens kullanımında önce de mutlaka göz doktoruna görünmekte fayda vardır. Çünkü kontakt lensler doktor önerisiyle alınmalı ve hijyenik koşullarda kullanılmalıdır” dedi.

Kullanılacak renkli lenslerde en önemli durumun boya olmaması ve göze zarar verememesi olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Buna uygun lens kullanımında göze hiçbir zarar gelmez. Benim önerdiğim renkli lenslerinde iki yüzünde boya yok , iki tabakanın arasında renklendirici var. Bu nedenle göze hiç bir zararı yok. İlk kez kullanacak kişiler, kullanım sırasında ve öncesinde lensin takılması, çıkarılması ve batması gibi bir takım sorunlarla karşılaşabilirler. Hijyen, kullanım süresi ve alerji gibi durumlara dikkat edilmediğinde geçici ya da kalıcı bazı göz kusurlarına neden olabilir. Herhangi bir kontak lens kullanımında hijyen oldukça önemlidir ve en önemlisi göz doktoruna başvurmadan kontak lens kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.

ERZURUM 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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