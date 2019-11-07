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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Amerika ve Rusya’yla masada varılan anlaşmanın sahada da ...

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Amerika ve Rusya'yla masada varılan anlaşmaların sahada sonuçlarını görmek istediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Amerika ve Rusya’yla masada varılan anlaşmanın sahada da sonuçlarını görmek istiyoruz” “Terörün bir araç olarak kullanılması bunu kullanan ülkeler için yeterince büyük bir ayıptır”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Amerika ve Rusya’yla masada varılan anlaşmaların sahada sonuçlarını görmek istediklerini söyledi.
Erzurum’da yapımı tamamlanan Barış Pınarı Viyadüğünün açılışına katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Şeref defterinin imzaladıktan sonra Vali Memiş ile bir süre sohbet eden Kurtulmuş’a AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Belediye Başkanları ve İl Başkanları eşlik etti.
Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatında masada varılan anlaşmaları sahada da görmek istediklerini ifade ederek, “Türkiye’nin gelmiş olduğu nokta fevkalade önemlidir. En baştan itibaren ilan ettiğimiz pozisyonumuzu sahada da göstererek adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Hatta hiç kimsenin bir damla petrolünde de gözü olmayan bir ülkeyiz. Bizim amacımız çok açık ve netti. Barış Pınarı Hareketinde Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ve ordumuzun dirayetiyle güzel bir sonuç elde edildi. Bundan sonra Amerika ve Rusya’yla masada varılan anlaşmanın inşallah sahada da sonuçlarını görmek istiyoruz. Sadece bunlar çekiliyor demek yetmez. Bütün bu terör gruplarını Suriye’nin kuzeyinden tamamıyla çekilmesi Türkiye’nin hedefidir. Ayrıca oradan Türkiye’ye yapılacak olan saldırıların ne olursa olsun bitirilmesini arzu ediyoruz. O bölgenin güvenli bölge haline getirilerek Suriyelilerin oraya, kendi memleketlerine dönmelerine gayret ediyoruz. Emperyalizmin projesi olan Ortadoğu’nun daha fazla dağılmasına, parçalanmasına mani olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak için gayret gösteriyoruz. Masada biz bunları herkese aynı şekilde söyledik. Ruslara ne söylediysek Avrupa’ya da, Amerika’ya da aynı şeyleri söylüyoruz. Bundan sonra Barış Pınarı Harekatının sonuçlarının sahada da çok güçlü şekilde görülmesini temin edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ABD’de Trump ile yapacağı görüşmelerle bunu nihayetinde temin edecektir. Ayrıca Rusların ’da garanti verdiği bölgelerde bir tane teröristin kalmaması için müşterek çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
Kurtulmuş, terör örgütlerinin tamamını coğrafyadan söküp atacaklarını belirterek “Terörün bir araç olarak kullanılması ise maalesef bunu kullanan ülkeler için yeterince büyük bir ayıptır. Zaten bu terör örgütlerinin kullanılması yeni bir iş değildir. Osmanlı Cihan Devletinin çözülmeye başladığı ve yıkılmaya başladığı dönemlerden itibaren maalesef emperyalist güçler bu terör örgütlerini çok iyi kullandılar. Geçmiş dönemlerden ASALA’nın nasıl Türkiye’nin başına bele edilerek sözde soykırım meselesi üzerinden Türk Dışişleri mensuplarının şehit edildiğini de biliyoruz. Bunlar bizim için eski bir senaryonun yeniden oynanmasıdır. Dünya siyaseti içerisinde de terör örgütlerini bir araya getirerek kullananların esas amacının bu kanlı satranç tahtasında güç elde etmek istediklerini de çok iyi biliyoruz. Dolaysıyla Türkiye oynanan oyunun farkındadır. Bu oynanan oyun Ortadoğu halklarının tamamının zararına olduğunun farkındadır ve bu oyunların oynanmasına müsaade etmeyecektir. Cumhurbaşkanlığımızın liderliği ve önderliğinde bu emperyalizme karşı mücadeleye, emperyalizmin piyonları olanlara karşı mücadeleye devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.
Açıklamanın ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurtulmuş’a Oltu taşı tesbih hediye etti. Kurtulmuş Valilik ziyaretinin ardından Barış Pınarı Viyadüğünün açılışına katılacak.

ERZURUM

07 Kasım 2019 Perşembe

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