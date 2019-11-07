MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Kandil mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Kandil mesajı

İHA

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Kandil mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İnsanlık tarihinin en buhranlı döneminde, karanlığı yırtarak, üzerimize güneş gibi parlayıp, çağı aydınlatan nuruyla, şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzurun hakim olmasına vesile olan peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'in dünyaya teşrif ettikleri gün olan Mevlit Kandilini idrak etmekteyiz. Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV)’’in dünyayı şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Mevlit Kandilinin tüm İslam aleminde ve dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, huzur ve adaletin hakim olmasına vesile olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurumlu hemşerilerimizin ve Türk İslam Aleminin kutlu Mevlit Kandilini tebrik ediyor, milletimizin birlik beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

ERZURUM

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı
YEREL HABERLER Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Amerika ve Rusya’yla masada varılan anlaşmanın sahada da sonuçlarını görmek istiyoruz” “Terörün bir araç olarak kullanılması bunu kullanan ülkeler için yeterince büyük bir ayıptır”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Amerika ve ...
Gözlerinizi güvenle renklendirin
YEREL HABERLER Gözlerinizi güvenle renklendirin
Yiyeceklerin psikolojiye etkileri
YEREL HABERLER Yiyeceklerin psikolojiye etkileri
Burun ameliyatı olacak adaylar dikkat
YEREL HABERLER Burun ameliyatı olacak adaylar dikkat
Vali Memiş’ten Mevlid-i Nebi Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Mevlid-i Nebi Haftası mesajı
Dadaş Ortaokulunda “En Sevgili” adlı program
YEREL HABERLER Dadaş Ortaokulunda “En Sevgili” adlı program
Atatürk için koştular
YEREL HABERLER Atatürk için koştular
Milletvekili Aydemir bütçeyi değerlendirdi Aydemir: ‘AK kadrolar hep haklı çıktılar’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir bütçeyi değerlendirdi Aydemir: ...
Vücuttaki çatlak izlerine Fibroderms cihazıyla çözüm
YEREL HABERLER Vücuttaki çatlak izlerine Fibroderms cihazıyla çözüm
Gözde kırma kusurlarına dikkat
YEREL HABERLER Gözde kırma kusurlarına dikkat
Aydemir, ‘Asla unutmayacağız’ Aydemir: ‘Diyarbakır Analarına selam olsun’
YEREL HABERLER Aydemir, ‘Asla unutmayacağız’ Aydemir: ‘Diyarbakır ...
Diş eti hastalıklarına dikkat
YEREL HABERLER Diş eti hastalıklarına dikkat
Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı
YEREL HABERLER Oyun oynayan çocuk tandıra düşerek feci şekilde yandı
'Avatar' lakaplı Gökhan, 8'inci kez dünya şampiyonu
YEREL HABERLER 'Avatar' lakaplı Gökhan, 8'inci kez dünya şampiyonu
Çat Belediyesi’nde yerel yönetim buluşması
YEREL HABERLER Çat Belediyesi’nde yerel yönetim buluşması
ETSO’da, “Toplantı ve Zaman Yönetimi” semineri
YEREL HABERLER ETSO’da, “Toplantı ve Zaman Yönetimi” semineri
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak' ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, ETÜ Rektörü Prof. ...
Türk-İş İl Temsilcisi Gökçan: “Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor”
YEREL HABERLER Türk-İş İl Temsilcisi Gökçan: “Çalışanlar her yıl ...
Bakan Kurum’dan Büyükşehir’e tam not
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Büyükşehir’e tam not
AÇSH personeline ‘Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü’ semineri
YEREL HABERLER AÇSH personeline ‘Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü’ ...
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava Erzurum’da “Kraliçe Tamara (Gürcü Hatun) bizim tarihimiz için çok önemli” “Kraliçenin oğlu 2. Alâeddin Keykubat’ın sultan olmasıyla Türkiye’de bizim için önem arz etti” Erzurum Valisi Okay Memiş, Bilimsel olarak Gürcü Hatun (Kraliçe Tamara) konusunu karbon testleriyle netleştirmek istediklerini söyledi
YEREL HABERLER Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ...
Gürcistan Büyükelçisi Janjgava’dan Vali Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER Gürcistan Büyükelçisi Janjgava’dan Vali Memiş’e ...
Bakan Kurum’dan marketler mevkiine dönüşüm projesi müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan marketler mevkiine dönüşüm projesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X