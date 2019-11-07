Rektör Çomak’lı hastaları ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunarak hastane personeli ve hastalarla bir araya geldi.

Bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Araştırma Hastanesinde çevre il ve ülkelerden şifa bulmak için gelen hastaları ziyaret eden Rektör Çomaklı, hastane hakkındaki dilek ve görüşleri yerinde dinledi.

Hastanede ilk müdahalenin gerçekleştiği Acil Servisten başlayarak hastaları ziyaret eden Rektör Çomaklı, tüm hastalarla ilgilenerek bir süre sohbet etti. Servisin çalışmaları ve ihtiyaçları noktasında bilgi alan Rektör Çomaklı, topluma hizmet kollarından biri olan Araştırma Hastanesinden her hastanın sağlığına kavuşmuş ve memnun bir şekilde ayrılması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Araştırma Hastanesinin farklı birimlerini incelemeye devam eden Rektör Çomaklı, el birliğiyle üniversiteyi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak arzusunda olduklarını söyledi. Atatürk Üniversitesinde yapılan her işin uluslararası gözleme açık olduğunu ifade eden Çomaklı; eksikleri görmek, tespit edilen bu eksiklikleri telafi etmek için birim ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ve bu sayede verimliliğin arttığını belirtti.

“Hastanemiz Bölgenin Göz Bebeği Konumunda”

Yapılan çalışmalar ile özgünleşmek, millileşmek ve kendi değerlerini üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, yapılan işlerde zaman harcamadan ülkenin ideallerine sadık kalarak çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Millet olmanın tek bir değeri vardır, o da bir ve bütün olabilmeyi başarmaktır. Ancak bu sayede ülkelerin mutfakları olan üniversitelerden güzel çalışmalar çıkacaktır. Atatürk Üniversitesinin lokomotiflerinden biri olan sağlık alanında dünyada söz sahibi olmamız için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sağlık alanında kullanılan son teknolojik aletleri temin ettiğimiz hastanemiz, bölgenin göz bebeği konumunda. Bundan sonra da gerekli hamleleri yaparak bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz.”

ERZURUM 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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