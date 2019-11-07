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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar” AK Parti Genel Başkanvekili Prof. ...

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, insansız hava araçlarını alabilmek için yıllarca Amerika'ya dil döktüklerini belirterek, "Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. Biz de kendi İHA'mızı kendimiz ürettik" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar” AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ‘Türkiye’yi geleceğe taşımak’ adlı konferans da siyasetin esaslarını ele aldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, insansız hava araçlarını alabilmek için yıllarca Amerika’ya dil döktüklerini belirterek, “Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. Biz de kendi İHA’mızı kendimiz ürettik” dedi.

Erzurum’da yapımı tamamlanan Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışına katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesinde ‘Türkiye’yi geleceğe taşımak’ adlı konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Konferans konuşmasını iki bölüme ayıran Kurtulmuş, siyasetin esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu, ancak esas ve fikirler üzerinde durulursa Türkiye’nin geliştirilebileceğini vurguladı.

"Hangi esas ve fikirler üzerinde durursak Türkiye’yi geliştiririz"
“Yapmış olduğumuz işin, siyasetimizin esası; iddia, irade ve ahlaktır. Rüyamız bu ülkeyi geleceğe taşımak” diyen Kurtulmuş, “Yıllarca Amerikalılardan insansız hava aracı alabilmek için dil döktük. Adamlar bize İnsansız hava araçlarını vermediler, iyi ki de vermemişler, kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış, şimdi Türkiye kendi İHA’larını üretti. Onlardan almış olsaydık şuan ki harekatta bize insansız hava araçlarını kullandırtmazlardı” diye konuştu.

Türkiye’nin güçlü bir demokrasiye sahip olmak zorunda olduğunu kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Toplumsal iktidara sahip olmak zorundadır. Devlet başka, millet başka telden çalmayacak. Güçlü ve etkili bir dış politika ile millet varlığına sahip çıkmak gerekiyor. Türkiye sadece 82 milyondan ibaret değildir. Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar olan bir kardeş topluluğu aynı etki alanındadır. Türkiye’nin gözünün içine bakan Türkiye ile gönül bağı olan milyonlarca insan var. Bu salonda da bu üniversitede de gönül bağı ile bir olduğumuz kardeşlerimiz var. Bizim gönül coğrafyamızın özü o koltuklarda oturan kardeşlerimizdir. Onlar bizim millet varlığımızın birer parçasıdır."

Kurtulmuş, "İddia, irade ve ahlak bizim işimiz." vurgusu yaparak, "İddia sahibi olmayanın herhangi bir gideceği yer yoktur. Türkiye’de içinde yaşadığımız coğrafyada, hele de bölgemizin ateş yumağına dönmüş olduğu son dönemlerde, güçlü ideallere sahip olmamız gerekiyor. İkinci temel iddiamız, yeni bir dünya sistemini ortaya koymak. Dünya, her bakımdan maalesef gücü elinde bulunduranların yönettiği adaletsiz bir dünyadır. Bu yüzden ‘Dünya 5’den büyüktür’ diyoruz. Hakkaniyete dayalı bir sistemi kurmak mecburiyetindeyiz. Sadece iyi bir mühendis, hukukçu veya doktor olmayacağız. Hakkaniyetli, adaletli bir dünya sistemini ortaya koymak için gayret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’a tablo hediye etti.

ERZURUM

07 Kasım 2019 Perşembe

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