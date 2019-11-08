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Büyükşehir’in dev yatırımı: Barış Pınarı Viyadüğü

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan Barış Pınarı Viyadüğü, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir’in dev yatırımı: Barış Pınarı Viyadüğü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Barış Pınarı Viyadüğü, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle hizmete açıldı.
50. Yıl Caddesi’ni Şükrüpaşa’ya bağlayan ve ulaşımda büyük bir rahatlığı sağlayan dev yatırımın açılışına yoğun ilgi gösterildi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, savunma sanayinin önemine vurgu yaptı. Kurtulmuş, “Barış Pınarı Operasyonu'nda kullanılan silah ve mühimmatların yüzde 70'i yerli. Türkiye eski Türkiye değil, 'höt' dediğiniz zaman kenara çekilecek birileri yok başında Recep Tayyip Erdoğan var ve onun öncülüğünde kahramanca ilerliyoruz” diye konuştu. Erzurum’un kurtuluş mücadelesinin kalesi ve sembol şehirlerden biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, açılışı yapılan viyadüğe ‘Barış Pınarı’ isminin verilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şöyle dedi: “Barış Pınarı önemli operasyondur. Çünkü bu topraklarda bulunmanın ağır bedeli var. Anadolu toprakları ve kıtası dediğimiz bu coğrafya, tarih boyunca bereketli hilal denilen Anadolu toprakları, Doğu Akdeniz, Filistin toprakları, Irak ve Bağdat, bütün bu coğrafyanın merkezi olmuş, o hilalin tabiri caizse en önemli noktasını oluşturmuştur. Bunlar şöyle düşünüyorlardı, 'Türkiye eski Türkiye, 'bir mektup yazarız geri dururlar, kenarda dur deriz, dururlar' ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Barış Pınarı Harekatı terör koridorunu yıkmak, bölge halkı arasına fitne sokma senaryosunu ortadan kaldırmak, burada yuvalanan teröristler vasıtasıyla Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasını önlemek için yapılmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, bir asır evvel dedelerimizin kahramanlıklarıyla yarım kalan o hesaplarını yeniden açmak isteyenlerin hesaplarını kapatmak için yapılmıştır." AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, konuşmasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i atom karıncaya benzetti. Kurtulmuş, "Sekmen beyin Erzurum'da olması önemli imkân ve şans... Canla, başla bir atom karınca gibi çalıştığını biliyoruz. Allah daha nice hizmetler nasip etsin. Erzurum Valisi de aynı atom karınca gibi çalışkan. Valimiz ve bakanlarımızla AK Parti iktidarı döneminde güzel hizmetler yapıldı” şeklinde konuştu.
“ÖNEMLİ OLAN ESERLER BIRAKABİLMEK”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yerel yönetimlere kazandırdığı reformist yaklaşım, vizyoner bakış açısı ve önümüzde açtığı yepyeni ufuklar sayesinde, hamdolsun işte böyle bir dönemi yaşıyoruz” dedi. “AK Parti’den önceki dönemlerin tamamına göz atılması halinde görülecektir ki; yerel yönetimler asıl hüviyetine AK Parti ile kavuşmuştur” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Proje belediyeciliği sürekli ön plana çıkmış ve yerel yöneticiliğe çok özel bir tarz ve bir o kadar da seçkin bir üslup kazandırılmıştır Dolayısıyla bu tarzın tarifi “AK Belediyecilik”, bu üslubun adresi ise kuşkusuz ‘AK Partili Belediyeler’ olmuştur Öyle ki AK Partili belediyelerde şehir planlamacılığından bölge planlamasına Altyapı mühendisliğinden, üstyapı tanzimine Estetikten kültür, sanat ve spora Tarihi ve kültürel dokudan çevre korumaya varıncaya kadar daha birçok alanda ilklere imza atılmış Kalkınma ve büyüme odaklı bir belediyecilik modeli ortaya koyulmuştur. AK Parti’mizin yerel yönetim anlayışı sayesinde”
“ERZURUM, CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ”
Başkan Mehmet Sekmen, kentte hayata geçen yatırımlarla Erzurum’un cazibe merkezine dönüştüğünü bildirdi. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Ürettiğimiz hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projelerle giderek cazibe merkezi haline gelen Erzurum, her geçen gün gelişiyor, büyüyor ve dönüşüyor Bu süreçte başta ulaşım olmak üzere alt ve üstyapı gibi hizmetlere duyulan ihtiyaç da artıyor Bu bağlamda şu an üzerinde bulunduğumuz bu bölge de, hatırlayacağınız üzere yakın bir zamana kadar tarlalardan ve bomboş arazilerden ibaretti
Zaman içerisinde büyüdü, gelişti, genişledi ve bugün yüz binlerce nüfusu barındıran Erzurum’un en görkemli yerleşim merkezlerinden birisi haline geldi. Şehir merkezinin her ne kadar bir parçasını oluşturuyor olsa da, sizler de biliyorsunuz ki; bu bölgeye ulaşım hayli zahmetli ve de güç oluyordu. Sizlerden gelen yoğun talepler ve beklentiler doğrultusunda biz de, Erzurum şehir merkeziyle Şükrüpaşa bölgemizi birbiriyle en kısa yoldan nasıl buluştururuz, onun yolunu aramaya ve başladık ve işte bu projeyi ortaya koyduk. Bu hizmet sayesinde bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız şehir merkezine artık çok daha kısa sürede ulaşma imkânı bulacak. Üstelik bu viyadük sadece ulaşım mesafesini kısaltmaya yaramayacak. Aynı zamanda Şükrüpaşa bölgemizi çok daha cazip hale getirecek, burada yeni bir çekim alanı oluşturacak. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım ağlarını çeşitlendirmek, güncellemek ve günün ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz üzere şu anda yürüttüğümüz bir başka çalışmayla yine Şükrüpaşa bölgemizi doğrudan havalimanı yoluna bağlıyoruz. Bunun yanında üniversite kampüsümüzden Yıldızkent istikametine oldukça kullanışlı bir altgeçit yaptık, hizmete sunduk. Oradaki çalışmalarımız da tamamlanınca, bir başka açılış coşkusunu da, inşallah yine orada yaşayacağız. Kısacası şu anda Erzurum’un dört bir yanında yeni ulaşım ağları oluşturma, güncelleme, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Çünkü biz hizmet anlayışımız gereği; günü kurtarmayı değil, Erzurum’un yarınlarını ve yarının da ihtiyaçlarını düşünüyoruz.”
Konuşmaların ardından dev yatırımın açılışı yapıldı.

ERZURUM

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:19
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  • İKİNDİ 14:48
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