Başkan Sekmen’den Mevlid-İ Nebi Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yüce Allah, yüreklerimize adeta nakşedercesine işlediğimiz Peygamber sevgisinden bizleri mahrum etmesin” niyazında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında; Allah Resulü’nün dünyayı şereflendirdiği günün üzerinden tam 1448 yıl geçtiğini anımsatan Başkan Sekmen, “Sadece yeryüzünü değil, bütün âlemleri şereflendiren Kutlu Peygamberin ümmeti olmak; inananlar için rahmet, lütuf, ikram, ihsan, feyz ve bereketin en büyüğüdür” dedi. Nübüvvet zincirinin en son halkası ve Allah’ın kutlu müjdecisi olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV), insanlığı bütün noksanlıklardan münezzeh, tek ve bir olan Allah’a inanmaya davet ettiğini vurgulayan Sekmen, “İki Cihan Serveri, öyle kutlu bir davetle geldi ki; bu davet, ölmüş olan insanlık için adeta hayat kaynağı oldu. Bu davet; zulme ve zalimlere karşı adaleti getirdi, merhameti getirdi. Bu davet; cehalete ve cahillere karşı bilgiyi getirdi, ilmi getirdi. Bu davetle husumetlerin yerini barış, adaletsizliğin yerini eşitlik aldı. İnsanlığın yaratılış gayesi ve hikmeti, ancak O’nun davetiyle idrak edildi, anlaşıldı. O’nun sayesinde insanlık özüyle buluştu ve yine O’nun aracılığıyla insanlık Rabbinin sözüyle buluştu. Ne mutlu bizlere ki; Âlemlere Rahmet olarak gönderilen O Kutlu Nebi’nin ümmeti ve yine ne mutlu bizlere ki; O’nun tebliğ ettiği ve Allah katında tek din olan İslam’a tabiyiz” ifadelerini kullandı.

“O, BİZİ BİRBİRİMİZE KARDEŞ İLAN ETTİ”

Allah’a inanmış ve bununla amel etmiş olan herkesin, kendisine Rahmet Peygamberi’ni örnek alması ve dahi Peygamber sevgisinin dillerden gönüllere yerleştirilmesi gerektiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kutlama mesajında; “Sevgili Peygamberimiz biz Müslümanlara sorumluluklarımızı öğretti. Irk, renk, dil ve coğrafya gibi hiçbir ayrım yapmadan bizleri Allah’ın varlığına ve birliğine inanan, aynı kitaba sarılan ve aynı kıbleye yönelip, aynı secdeye baş koyan kardeşler olarak ilan etti. O, merhamet timsaliydi; şefkatin, vicdanın, adaletin, insafın, sabrın, affın ve ahlakın en eşsiz adresiydi. Dolayısıyla bizlere düşen en kutlu sorumluluk; Rahmet Peygamberi’nin izinde yürümek ve kendimize O’ndan başka bir rehber edinmemektir” kaydını düştü.

“PEYGAMBERİMİZ AİLE HAYATIYLA DA ÖRNEKTİ”

Öte yandan bu yıl ki Mevlidi Nebi Haftası’nda “Peygamberimiz ve Aile” temasının işleneceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajını şöyle tamamladı: “Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz, insanlığın kurtuluşu için gönderilen bir müjdeci oluşunun yanında, örnek bir aile babası, müşfik bir eş ve de ev reisiydi. Kutlu Nebi, evlatlarına karşı sevgiyi, saygıyı, şefkati ve merhameti asla elden bırakmamış, ümmeti olan bizlere de, bu konuda sayısız tavsiyelerde bulunmuştur. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bizler de; ailelerimize karşı O’nun gösterdiği istikamet üzere davranmalı, çocuklarımızın talim ve terbiyesini dini ve ahlaki temeller üzerine oturtmalı ve onları birer pırlanta gibi işlemeliyiz. Çünkü Şefkat Peygamberi, aile huzurunun aynı zamanda iki cihan saadeti olduğuna da vurgu yapmıştır. Bu vesileyle Mevlidi Nebi Haftası ve mübarek Mevlid Kandilimizi kutluyor, Rahmet Peygamberi’nin şefaat ikramından bizleri de nasiplendirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

ERZURUM 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:13

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.