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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversiteli gençlerle bir araya geldi

İHA

Üniversite öğrencilerine yönelik buluşmalar gerçekleştiren Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konferansında gençlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Üniversite öğrencilerine yönelik buluşmalar gerçekleştiren Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” konferansında gençlerle bir araya geldi.
Bir dizi İncelemelerde bulunmak ve açılış töreni programlarına katılmak üzere Erzurum’a gelen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş daha sonra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” konferansı için Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonuna geçildi.
Açılış konuşmasını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yaptığı konferansa; Numan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile eşi Gülay Sekmen, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Rektör Yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
“2023 Türkiye Vizyonunu Erişilebilir Kılmak İçin En Etkin Stratejik Araçlar Bilim ve Teknolojidir”
Göreve geldikten sonra gerçekleşen ilk akademik yılın, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımlarıyla başladığını belirten Rektör Çomaklı, kendilerini yeniden Atatürk Üniversitesinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Kurumsal kimliğini ve saygınlığını en üst düzeye taşıyabilmek, bu doğrultuda ulusal ve yerel düzeyde tüm paydaşlarla değer üretmek üzere etkin iş birlikleri kurmak, Türkiye'nin 2023 ve gelecek hedeflerine ulaşmasına gerekli katkılarda bulunmak ilkeleri ile 62 yılı üniversite olarak geride bıraktıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilimsel çalışmaların yanı sıra yüzü geleceğe dönük, nitelikli öğrenciler ve akademisyenlerle geleceğin biçimlenmesinde büyük pay sahibi olduklarını dile getirdi.
Kurulduğu günden bugüne kendini akademik ve bilimsel mükemmelliğe ulaşma çabasıyla tanımlayan Atatürk Üniversitesinin bölgenin göz bebeği olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “2023 Türkiye vizyonunu erişilebilir kılmak için kullanılabilecek en etkin stratejik araçlar bilim ve teknolojidir. Ancak bu stratejik araçları kullanabilmek için, öncelikle bu araçlara sahip olmak gerekir. Bu araçlara sahip olmak da tek başına yetmez. Bu egemenliğin mutlaka ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi icap eder. Yani, bilim ve teknolojideki gelişmelerden hareketle yeni ürün ve hizmetler, yeni üretim ve dağıtım yöntemleri, yeni sistemler oluşturabilme yetkinliğine de kavuşmak gerekir.”
“Atatürk Üniversitesi Adımlarını Yeni YÖK Vizyonu Uygun Atıyor”
Atatürk Üniversitesinin son iki yıldan bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda Erzurum’un ve Türkiye'nin gelecek hedeflerine liderlik etme yolunda kentin tüm dinamikleriyle iş birliği stratejileri geliştirdiğini, akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini ve toplumsal rolünü yeniden nasıl yapılandıracağını büyük bir ciddiyetle gözden geçirdiğini ve çağın istendik Üniversite modeline uygun dönüşüm çalışmalarını başlattığını vurgulayan Çomaklı: “Adaylığımız süresince tüm paydaşlarımızla paylaştığım '3. Nesil Üniversite' vizyonumuzu hayata geçirmek için teknoloji üreten, ileri teknolojiyi kullanan ve transfer eden bilimsel üretim merkezi olma yolunda Üniversitemizde önemli reformları hayata geçirdik. Yeni yönetim kadromuzla bu vizyonla hareket ederek çalışmalarımızı Üniversitemizi bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden, evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak yönünde sürdürüyoruz. Bu anlamda büyük ve cesur adımlar atarak önemli aşamalar kaydettik” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı son olarak: “Sözlerimi tamamlarken, ülkemizin bekası bağlamında ülke sınırlarımızı korumak üzere terör örgütlerine karşı başarı ile sonuçlandırılan milli harekâtları sağduyu ile yöneten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Devlet adamlarımıza, Silahlı kuvvetlerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Ülkenin bekası uğrunda canlarını fedâ eden, toprağa değil, milletimizin onurlu sinesine uğurladığımız aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.
“Gençlerimiz ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz”
Milli Mücadelenin sembol kenti olan, Erzurum’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” başlıklı konferans ile Atatürk Üniversiteli gençlere seslendi. Kurtulmuş: “Derdimiz, Türkiye’yi geleceğe taşımak. Bunu da, geleceğimizin umudu siz gençler aracılığıyla yapacağız. Sizin gayretiniz ve emekleriniz ile biz daha güçlü bir şekilde yarınlarımıza bakacağız. Allah; ufkunuzu açsın, yolunuzu aydınlatsın, göğsünüze gençlik versin ve Türkiye’nin geleceği sizlerin omuzlarında çok daha güzel bir şekilde yükselerek ileriye gitsin. Her siyasi fikrin, her medeniyet iddiasının, her büyük toplumsal hareketin bazı temel özelliklere sahip olması gerekli. Siyasetin, toplumsal çalışmaların esası; iddia, irade ve ahlaktır. Bu üçü bir arada olmadan çalışmaların başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir. Ahlaktan kastımız sadece bireysel ahlak değil, sistem ahlakıdır. Temel bir iddiası olmayanın, toplumuna söyleyecek bir sözü olmaz. Günlük faaliyetler arasında debelenir ve maalesef bir sonuç elde edemez” ifadelerini kullandı.
“Türkiye Sadece 786 Bin Kilometreden İbaret Değildir”
Bugünün Türkiye’sinin şartlarında, geçmişle geleceğin birleşiminde insanın 5 temel iddiada olması gerektiğini belirten Kurtulmuş: “Birincisi, Türkiye’nin istikrarlı ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için mücadele etmek. İkincisi, güçlü bir demokrasinin olması, diğer üçü de; toplumsal istikrar, devlet ve millet kaynaşması olmasıdır. Güçlü ve etkili bir dış politikaya sahip olmak, millet varlığına sahip çıkmak, içeride birlik ve dışarıda dostlarla ittifak içinde olunması lazım.
Türkiye diyerek üzerinde konuştuğumuz coğrafya sadece 82 milyondan ibaret, sadece 786 bin kilometreden ibaret bir alan değildir. Türkiye dediğimiz, bu millet varlığı tabirini de bugünden itibaren altını çizerek hafızalarımızda tutalım, büyük bir millet varlığına sahip olan bir ülkeyiz. Adriyatik’ten Çin Seddi'ne kadar, Fas’tan Endonezya’ya kadar dünyanın her yerinde dostlarımız, yurttaşlarımız, dindaşlarımız ve aynı istikamette yürüdüğümüz mazlum milletlerin olduğu yüz milyonlarca insanın gözünün içine baktığı bir ülkeyiz, o ülkenin evlatlarıyız. Dolayısıyla millet varlığımıza sahip çıkacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Konferans, iyi dilek temennileri ve hediye takdimi ile son buldu.

ERZURUM

08 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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